“เอกลาภ” ไขก๊อก Zipmex Asia นักลงทุนผวาเสี่ยงโอกาสเงินสูญสูง

“เอกลาภ”









ด้วยการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ทำหน้าที่ควบคุมตลาดทุนในตอนนี้ยังอยู่ในสภาพสูญญากาศ จากการที่ กระบวนการสรรหาเลขาธิการ ก.ล.ต.คนใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้หลายเรื่องที่นักลงทุนเฝ้าติดตามก็เงียบหายตามไปด้วย โดยในช่วงเวลานี้กลุ่มที่น่าสงสารมากที่สุดคงหนีไม่พ้นหรือกล่าวได้ว่าตั้งแต่เดือน เมษายน เป็นต้นมา Zipmex มีแต่ข่าวลบออกมาบั่นทอนจิตใจผู้เสียหายมากกว่าข่าวดี เริ่มตั้งแต่กลุ่มทุน V Ventures ที่ถูกยกให้เป็นผู้กอบกู้วิกฤตด้วยการเข้ากิจการ Zipmex คิดเป็นเงินกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ กลับยุติการส่งเงินลงทุนให้ Zipmex พร้อมกับข่าวที่ว่าทั้งนี้ ย่างเข้าสู่กลางเดือนพฤษภาคม Zipmex ก็จัดของขวัญชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ผู้เสียหายอีกรอบ โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ค.66 บริษัทได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของบริษัทว่าข้อมูลจากสื่อระบุว่า การลาออกจากบริษัททั้ง 2 แห่งของ “เอกลาภ” ในครั้งนี้ทำเพื่อลดความขัดแย้ง ส่วนที่มีข่าวว่าจะลาออกจาก Zipmex ประเทศไทยนั้นไม่เป็นความจริง โดยไม่เพียงเท่านี้ ประกาศดังกล่าวของ Zipmex Thailand ยังช่วยบอกถึงสถานภาพของกลุ่ม Zipmex ที่ง่อนแง่นเด็มที แม้จะมีการเจรจากับนักลงทุนหลายราย แต่ก็ไม่เป็นดังที่คาดหวังไว้ เพราะที่ผ่านมาแม้จะการเจรจากับนักลงทุนไปแล้วร่วม 5 ราย ทั้งที่การเจรจาเบื้องต้นค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ Zipmex กำลังมีการเจรจากับนักลงทุนใหม่แล้ว 2-3 ราย ขณะที่ดีลก่อนหน้านั้นได้ยกเลิกไปหมดแล้วนอกจากนี้ มองว่าโอกาสที่จะสามารถกอบกู้ข้อตกลงดังกล่าวนั้นมีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากบริษัทและบริษัทในเครือ ได้แก่ ซิปเม็กซ์ พีทีอี จำกัด (Zipmex Pte Ltd) และซิปเม็กซ์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (Zipmex Australia Pty. Ltd) ไม่น่าจะสามารถปฏิบัติการตามแผนการจัดการคำสั่งของศาลสิงคโปร์ได้ขณะเดียวกัน บริษัทกำลังหารือกับกลุ่มที่ปรึกษาทางกฎหมายในสิงคโปร์ ไทย และอินโดนีเซีย รวมถึงผู้จัดการแผนและที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท KordaMentha Pte Ltd.) เพื่อหาแนวทางในการปกป้องมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทต้องยอมรับว่า ประกาศที่ Zipmex Thailand แจ้งออกมายิ่งสร้างความหวั่นวิตกให้แก่ผู้เสียหายเพิ่มขึ้น หรือไม่เป็นผลดีอะไรกับการตามคืนเงินที่พวกเขาสูญเสียไปเลย เพราะข้อชี้แจงของ “เอกลาภ” ที่อ้างว่าเพื่อลดความขัดแย้ง ยิ่งทำให้ผู้เสียหายและนักลงทุนชวนสงสัยว่าขณะที่ข้อมูลด้านความขัดแย้งนั้น มีเพียงรายงานจาก.ล.ต.ในครั้งที่มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ “เอกลาภ”จำนวน 6 ข้อหา รวมเป็นเงินประมาณ 10.97 ล้านบาท โดยเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า “เอกลาภ” ได้สั่งการหรือกระทำการหรือละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นเหตุให้ในช่วงระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดย Zipmex เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด เนื่องจากข้อมูลที่ Zipmex ไม่เปิดเผยให้ครบถ้วนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินลูกค้าไปลงทุนต่อ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรแกรม ZipUp+ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ Zipmex กับ Zipmex Asia Pte. Ltd. และ Zipmex Pte. Ltd. จึงมีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 2/2566 โดยปรับเป็นเงิน 665,000 บาทขณะที่หลายคนยังตั้งข้อสังเกตว่า หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สู้ดีขึ้นกับแผนการหากลุ่มทุนรายใหม่จนส่งผลเสียต่อความเสียหายที่มีอยู่ ก็อาจทำให้“เอกลาภ”อยู่ในสภาวะลอยตัว ไม่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากไม่มีอำนาจหน้าที่หรือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้ว อีกทั้งการติดตามมูลค่าความเสียหายน่าจะกระทำได้ยากลำบากมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นจึงทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ เริ่มทำให้นักลงทุนและผู้เสียหายมีความกังวลว่าเพราะต่างเชื่อกันว่า บริษัทไม่มีเงินในการว่าจ้างพนักงานแล้ว แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่admin ที่ให้ข้อมูลในช่องทางโซเชี่ยล เนื่องจากการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเงียบหายไปนอกจากนี้ เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่า มาตรการเปรียบเทียบปรับที่ ก.ล.ต.นำมาใช้ควบคุมตลาดทุนไม่เพียงพอต่อการควบคุมการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แม้จะเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้วที่ ก.ล.ต. นำ “มาตรการลงโทษทางแพ่ง” มาเป็นหนึ่งช่องทางในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ซึ่งถือเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายช่องทางใหม่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยส่วนใหญ่คดีแพ่งเป็นการเอาผิดในด้านการเงินและเรียกร้องค่าเสียหาย เช่น สั่งปรับ , สั่งชดเชย เป็นต้นนั่นเพราะ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) กำหนด โดยต้องตกลงทำบันทึกการยินยอม กับ ก.ล.ต. และเมื่อชำระเงินครบถ้วนตามบันทึกการยินยอมแล้ว สิทธิในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนั้นจะสิ้นสุดลงนั่นเอง ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวต่อกฏหมาย โดยเฉพาะหากความผิดดังกล่าวสามารถทำเงินได้เป็นจำนวนที่มากกว่าค่าเปรียบเทียบปรับที่ต้องจ่าย ขณะเดียวกันเมื่อยอมจ่ายค่าเปรียบเทียบปรับแล้วการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดก็จะสิ้นสุดลงไปด้วยดังนั้น จึงทำให้ ตอนนี้ผู้เสียหายหลายรายต้องการให้ ก.ล.ต. ออกมาจัดการกับเรื่องดังกล่าวว่า ในกรณีที่ “เอกลาภ” ลาออกจากตำแหน่งใน Zipmex Asia นั้น แม้จะลาออกจากหน้าที่แต่ยังต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือไม่ รวมไปถึงต้องการคำชี้แจงจาก Zipmex Thailand ถึงสถานการณ์ต่อจากนี้ จะดำเนินการอย่างไรเพื่อนำเงินมาคืนแก่ผู้เสียหายขณะเดียวกันนักลงทุนต้องการทราบถึงสภาวะของบริษัทในปัจจุบันว่ายังมีความสามารถในการให้บริหารแก่นักลงทุนได้มากน้อยเพียงใด ไม่ใช่ปล่อยให้ทางบริษัทแจ้งข่าวที่สร้างผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้นก็เงียบหายไปโดยไม่มีการชี้แจง หรือสร้างความกระจ่างให้แก่ผู้เสียหายและนักลงทุนปัจจุบัน แผนฟื้นฟูกิจการของ Zipmex ได้รับการขยายเวลาการพักชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มซิปเม็กซ์ โดยศาลสิงคโปร์ อนุมัติให้มีผลไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ภายใต้เงื่อนไข Zipmex Asia ต้องตอบข้อซักถามของลูกค้าโดยตรง พร้อมกับยื่นบัญชีการจัดการรายเดือนของซิปเม็กซ์สำหรับเดือนมีนาคมและเมษายน 2566 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 และต้องแจ้งความคืบหน้าให้แก่เจ้าหนี้เป็นระยะทางอีเมลและประกาศทุกๆ 21 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อ Zipmex ประกาศว่า กลุ่มนักลงทุน หรือผู้ที่จะให้เงินทุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูกิจการ มีการขอเงินลงทุนบางส่วนคืน ซึ่งจะกระทบกับแผนการจ่ายหนี้คืนลูกค้าในบัญชี Z wallet ในสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา จึงได้ขอศาลสิงคโปร์ขยายแผนฟื้นฟูกิจการ หรือการ "พักชำระหนี้" ไปอีกสองเดือนพร้อมกันนี้ยังสั่งให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท Zipmex เขียนจดหมายถึงที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนักลงทุนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าศาลสิงคโปร์อาจจะยกเลิกการปิดผนึกเกี่ยวกับตัวตนของนักลงทุนและข้อมูลอื่นๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน ธ.ค. 2565 มีข่าวว่า Zipmex จะได้เงินช่วยเหลือจากนักลงทุน กลุ่ม V Venture ราว 3,000 ล้านบาท จึงคาดการณ์ว่าจะมีการจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้เต็มจำนวน แต่ในปลายเดือน มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา กองทุนที่จะช่วยเหลือ Zipmex ผิดนัดชำระเงินช่วยเหลือ มูลค่า 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้มีการลือสะพัดว่าแผนฟื้นฟูกิจการอาจจะล่ม และ Zipmex จะเข้าสู่การล้มละลายจน Zipmex ต้องยื่นคุ้มครองเจ้าหนี้ต่อศาลสิงคโปร์อีกครั้งขณะเดียวกัน เมื่อเร็วๆนี้ “ดวงดาว วงค์พนิตกฤต” ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) กล่าวถึงกรณีที่บริษัทกรุงศรี ฟินโนเวต ซึ่งดำเนินธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่เน้นลงทุนในสตาร์ทอัป เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินให้เครือกรุงศรีฯ และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาถือหุ้น 100% ว่า จากที่กรุงศรี ฟินโนเวตได้มีการลงทุนในสตาร์ทอัปอย่างบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเข้าไปศึกษาระบบเทคโนโลยีด้านต่างๆ เป็นหลัก โดยกรุงศรี ฟินโนเวตลงทุนในซิปเม็กซ์ประมาณ 1% คิดเป็นเงินลงทุน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.028% ของสินทรัพย์ลงทุนของธนาคาร และด้วยซิปเม็กซ์ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจดังที่เป็นข่าวในสื่อ ทำให้กรุงศรี ฟินโนเวต ได้ดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ (Write off) เงินที่ลงทุนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค.2565 ที่ผ่านมา