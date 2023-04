ก.ล.ต.ฟัน “ซิปเม็กซ์-เอกลาภ” ทำธุรกิจผิดประเภทปรับ 11 ล้าน

“ซิปเม็กซ์”

สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการบังคับกฎหมายเปรียบเทียบปรับบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายเอก่ลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซิปเม็กซ์ กระทำผิดพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล รวม 6 กรณี คิดเป็นเงินค่าปรับรวมทั้งสิ้้น 10,977,000 ล้านบาท ได้แก่1.ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 65 การจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยไม่ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของลูกค้าโดยปราศจากเหตุสงสัย และอาจมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด เปรียบเทียบซิปเม็กซ์ และนายเอกลาภ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของซิปเม็กซ์ รายละ 370,000 บาท รวม 740,000 บาท2.ระหว่างวันที่ 8 พ.ค.- 20 ก.ค. 65 ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยชักชวนลูกค้าของตนไปใช้บริการโครงการ ZipUp+ ของ Zipmex Pte. Ltd. โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนจากค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า โดยไม่ปรากฏว่า Zipmex จัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่มีระบบในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ปรับรายละ 670,000 บาท รวม 1,340,000 บาท3.ประมาณกลางปี 2563 ถึง 7 ก.ย. 65 โครงสร้างการบริหารจัดการ และระบบงาน รวมทั้งไม่จัดให้มีบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด สั่งปรับรายละ 980,000 บาท รวม 1,960,000 บาท4.กรณีไม่รายงานสรุปการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประจำปี 2565 ภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด (31 ธ.ค. 65) สั่งปรับรายละ 681,000 บาท รวม 1,362,000 บาท และค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าซิปเม็กซ์จะปฎิบัติให้ถูกต้อง5.ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 บริษัทไม่จัดให้มีนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติในการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด เปรียบเทียบปรับรายละ 2,130,000 บาท รวม 4,260,000 บาท และค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าซิปเม็กซ์จะปฎิบัติให้ถูกต้อง6. กรณีรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบล่าช้า (penetration test) จากกำหนดต้องรายงาน ภายในวันที่ 14 ก.ค. 65 แต่ซิปเม็กซ์ รายงานในวันที่ 8 ส.ค. 65 เปรียบเทียบปรับรายละ 325,000 บาท รวม 650,000 บาทพร้อมกันนี้ ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับนายเอกลาภ กรณีระหว่างวันที่ 7 เม.ย. -20 ก.ค. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด โดยข้อมูลที่ Zipmex ไม่เปิดเผยให้ครบถ้วนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินลูกค้าไปลงทุนต่อ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโปรแกรม ZipUp+ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างกันของ Zipmex กับ Zipmex Asia Pte. Ltd. และ Zipmex Pte. Ltd. เปรียบเทียบปรับ 665,000 บาท