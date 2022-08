ก.ล.ต.จะกล้าหรือ? เครือข่าย Zipmex นามสกุลดังทั้งนั้น เครืองาม-ยิ้มวิไล-ลิ่มพงศ์พันธุ์

“ซิปเม็กซ์ เอเชีย”

กิจการในเครือของ Zipmex Group ที่ขอความคุ้มครองด้วยการขอหยุดพักชำระหนี้ ตามคำร้องที่ยื่นไปครั้งนี้ได้แก่



1. Zipmex Asia Pte Ltd

2. Zipmex Pte Ltd

3. Zipmex Company Limited (จดทะเบียนในประเทศไทย)

4. PT Zipmex Exchange Indonesia (จดทะเบียนในอินโดนีเซีย) และ

5. Zipmex Australia Pty Ltd (จดทะเบียนในออสเตรเลีย)



















จากกรณีที่แพลตฟอร์ม “Zipmex” หรือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาท และคริปโตเคอร์เรนซี เหตุได้รับความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ Zipup+ ของลูกค้าถูกนำไปฝากไว้ที่ Zipmex global สิงคโปร์ และนำไปลงทุนกับ Babel Finance และ Celsius ซึ่งประสบปัปญหา จนไม่สามารถทำธุรกรรมใน Z Wallet ได้ สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 53 ล้านดอลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 2,000 ล้านบาทเหตุดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกแก่นักลงทุนจำนวน มีการตั้งกลุ่มผ่านสื่อโซเชียล ทั้งเฟซบุ๊ก และไลน์กรุ๊ปและรวมตัวเข้าแจ้งความฟ้องร้องค่าเสียหายที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) โดยรวบรวมหลักฐานผู้เสียหาย 744 ราย มูลค่ามากกว่า 600 ล้านบาท และมีส่วนหนึ่งเดินทางไปยื่นดำเนินคดีกับผู้บริหารซิปเม็กซ์ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อ 25 ก.ค.ที่ผ่านมาขณะที่ เอภลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ได้ออกมาชี้แจงเป็นระยะๆ ว่า อยู่ระหว่างร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยความโปร่งใส และนำสินทรัพย์มาคืนให้ลูค้กค้า ประเด็นสำคัญคือ การดำเนินคดีกับคู่ค้า Babel Finance และ Celsius และเร่งเจรจากขายกิจการเพื่อนำสินทรัพย์ดิจิทัล และเงินมาคืนให้แก่ผู้เสียหายเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เมื่อจู่ๆ วันที่ 28 ก.ค. 65 เว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ขึ้นประกาศ ว่า บริษัทฯได้ยื่นต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย หรือ พูดง่ายๆว่า ซิปเมกซ์สิงคโปร์ ยื่นขอศาลสิงคโปร์ให้คุ้มครองปลอดหนี้นั่นเองโดยระบุว่า 22 ก.ค. ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป ได้มอบหมายให้สำนักงานทนายความ มอร์แกน ลิวอิส สแตมฟอร์ด แอลแอลซี (Lewis Stamford LLC) ได้ยื่นคำร้อง 5 ฉบับ ตามมาตรา 64 ของรัฐบัญญัติการล้มละลาย, การปรับโครงสร้างกิจการ, และการยุบเลิกกิจการ ปี 2018 ของสิงคโปร์ เพื่อยื่นขออนุญาตหยุดพักชำระหนี้ เพื่อจะได้ห้ามและจำกัด ไม่ให้มีการเริ่มต้นหรือการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการทางกฎหมายในการเรียกร้องเอากับบริษัทเหล่านี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะนานถึง 6 เดือนซึ่งตามกฎหมายของสิงคโปร์ บริษัทเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้หยุดพักชำระหนี้โดยอัตโนมัติได้เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเวลา 30 วัน หรือจนกระทั่งศาลสิงคโปร์มีคำตัดสินเกี่ยวกับคำร้องที่ยื่นไป แล้วแต่เวลาไหนจะน้อยกว่ากันพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า ในประกาศฉบับดังกล่าวระบุ เจ้าหนี้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการหารือในวันที่ 29 ก.ค. จะต้องลงทะเบียนภายในเวลา 5 โมงเย็น ของวันที่ประกาศ (28ก.ค.) ซึ่งกระชั้นชิดเกินไปหรือไม่ แถมวิธีการลงทะเบียนก็ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ เพียงบอกว่าให้ส่งอีเมลล์ไปที่ MLSProjectZipmex@morganlewis.com. ประเทศสิงคโปร์หลังสำนักงาน ก.ล.ต. รับทราบข่าว จึงได้สั่งการด่วนให้ ซิปเม็กซ์ ชี้แจงรายละเอียดกรณีที่เว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) มีการยื่น Moratorium relief ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย พร้อมทั้งติดต่อกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 ก.ค. 65 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าฟังกระบวนการตามศาลสิงคโปร์ (case conference) ในวันที่ 29 ก.ค. 65ด้านเอกลาภ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจงกรณีดังกล่าวระบุ การยื่นขอพักชำระหนี้ (moratoriums relief) เป็นการดำเนินการของ Zipmex Asia Pte. Ltd (บริษัทแม่ของซิปเม็กซ์ซึ่งดำเนินการในประเทศสิงคโปร์) และ Zipmex Pte. Ltd. (บริษัทในเครือของซิปเม็กซ์ในประเทศสิงคโปร์) เพื่อให้ทั้ง 2 บริษัทสามารถดำเนินการเจรจาทางธุรกิจและบรรลุกระบวนการการลงทุนในกลุ่มบริษัท โดยนักลงทุนหรือบุคคลภายนอกอย่างปราศจากเหตุขัดข้องใด ๆ อันจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนในกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั้งนี้ กระบวนการยื่นขอพักชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ และไม่มีผลกระทบทางกฎหมายหรือมาตรการการควบคุมมายัง ZIPMEX รวมถึงบริษัทในเครือในประเทศอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการได้ตามปกติ และในการให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศไทย รวมถึงบรรดา Zipsters ให้มีความเข้าใจอันดีถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Z Walletทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และเรียกคืนความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน ซึ่งในขณะนี้ ซิปเม็กซ์ มีความคืบหน้าในทางที่ดีจากการเจรจากับนักลงทุนหลายราย โดย ซิปเม็กซ์ หวังว่ากลยุทธ์ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้สถานการณ์ของซิปเม็กซ์ เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้นประเด็นสำคัญ กับคำถามที่ตามมา คือ ทำไม? Zipmex Asia Pte. Ltd ได้ยื่นคำร้องตั้งแต่ 22 ก.ค. 65 แต่เพิ่งประกาศเมื่อ 28 ก.ค. 65 และ ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย เอง ไม่แจ้งให้นักลงทุนชาวไทย ที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุดรับทราบ เพื่อเตรียมตัวในการเข้าหารือวันที่ 29 ก.ค. 65 หรือเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าจะอ้างว่าเป็นการดำเนินการของ Zipmex Asia Pte. Ltd ก็คงฟังไม่ขึ้น เพราะ "เอกลาภ" เองก็มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้บริหาร รวมทั้งยังคนไทยเป็นมีผู้บริหารระดับสูง และถือหุ้นใน Zipmex Asia Pte. Ltd ด้วยเช่นกันโดย ibit ได้สำรวจเครือข่ายความสัมพันธ์และโครงสร้างผู้ถือหุ้นระหว่าง Zipmex Asia Pte. Ltd และซิปเม็ก ประเทศไทย พบว่า บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด หรือซิปเม็กซ์ ประเทศไทย ถือหุ้นโดย เอกลาภ ยิ้มวิไล ในสัดส่วน 51%, Zipmex Asia Pte. Ltd ถือหุ้น 49% และ ลิม เหว่ย ซีออง มาร์คัส (มาร์คัส ลิม) จำนวน 1 หุ้น (ตารางประกอบข่าว)ซึ่ง มาร์คัส ลิม ถือเป็นคีย์แมนคนสำคัญ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเซน และเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่ "เอกลาภ" ชักชวนมาร่วมธุรกิจ และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex ด้วยสำหรับโครงสร้าง Zipmex Asia Pte. Ltd มีทุนจดเบียนในส่วนของหุ้นสามัญจำนวน 2,800,945 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์ 1,887,150 หุ้น โดย Segway Ventures Pte.Ltd. ของมาร์คัส ลิม เป็นถือหุ้นใหญ่ คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,353,347 หุ้นขณะที่รายชื่อผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ที่ถือใน Zipmex Asia Pte. Ltd ประกอบด้วย เอกลาภ ยิ้มวิไล ถือหุ้น 232,220 หุ้น, พราว ลิ่มพงศ์พันธุ์ ถือ 162,811 หุ้น, ภาคย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ถือ 85,470 หุ้น และพัชร ล้อจินดากุล ถือ 16,590 หุ้นส่วนหุ้นบุริมสิทธิ์นั้นมีทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสัญชาติไทย เช่น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือ 35,264 หุ้น และถือผ่านบริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด (บริษัทในเครือบมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) อีกจำนวน 70,529 หุ้น, Pacharee Rak-Amnouykit ถือ 29,325 หุ้น บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) ถือ 51,133 หุ้น, บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) ถือ 150,933 หุ้น และบจ.กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถือ 52,897 หุ้นสำหรับ Zipmex Pte. Ltd (Zipmex Singapore) นั้น ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจำนวน 7,449,940 หุ้น มี Zipmex Asia Pte. Ltd ถือหุ้นทั้งหมด 100% และบริหารงานโดย มาร์คัส ลิมขณะเดียวกัน ibit ยังได้เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดไวท์เปเปอร์การออกเหรียญ ZMT หรือ Zipmex Token พบว่า ZMT ออกโดย Zipmex ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งใน สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซียและไทย จำนวนทั้งหมด 200 ล้านเหรียญ ทยอยปล่อยเหรียญหมุนเวียน 66 ล้านเหรียญ ในปี 64 และครบจำนวนในปี 66สัดส่วนการจัดสรรเหรียญ Community Development 38% Team 22% Treasury 20% Private Sales 15% Partner, Advisors, Early Investors 5%โดยหัวเรือหลักคือ มาร์คัส ลิม และบุคคลสัญชาติไทย 2 คน คือ เอกลาภ ยิ้มวิไล และ พราว ลิ่มพงศ์พันธุ์ ส่วนที่เหลือเป็นต่างชาติ ได้แก่ James Tippett, Allan Timlin, Jonathan Low, Ken Tabuki, Kelvin Lam และ Nicholas Chanแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ทีมที่ปรึกษา จำนวน 3 คน ล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเกี่ยวข้องกับผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ ไชยา ยิ้มวิไล บิดา เอกลาภ ยิ้มวิไล และยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560, อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และสังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้อำนวยการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมส่วนคนที่ 2 คือ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ บิดา พราว ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้นส่วนคนสุดท้าย วิชญะ เครืองาม บุตรชาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกทั้งเป็นนักกฎหมายและนักการเมืองผู้คร่ำหวอด ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหลายชุดและในหลายหน่วยงาน และเป็นราชบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายปกครอง ขณะที่ วิชญะ ผู้เป็นบุตรชาย ถือว่าเจริญตามรอยเท้าพ่อ เรียนจบนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อปริญญาโท และเอก ดีกรีด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ และเป็นผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงกฎหมาย และรับตำแหน่งสำคัญทั้งในแวดวงราชการและเอกชนล่าสุด 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้สั่งให้ ซิปเม็กซ์ แจ้งความคืบหน้ากระบวนการพักชำระหนี้ หลังจากได้มีการหารือเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 65 และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนดโดย ซิปเม็กซ์ ได้แจ้งรายละเอียดและกระบวนการขอพักชำระหนี้ ระบุ หลังจากสำนักงานทนายความ มอร์แกน หลุยส์ สแตมฟอร์ด ซึ่งซิปเม็กซ์ แต่งตั้งดำเนินการยื่นศาลขอพักชำระหนี้ เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันที่ 29 ก.ค. 2565 โดยศาลได้มีการสั่งการ ดังต่อไปนี้ (โดยเวลาที่อ้างอิงคือ เวลาท้องถิ่นสิงคโปร์)1.บริษัทภายใต้ซิปเม็กซ์ (5 บริษัท) จะต้องยื่นคำขอพักชำระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 ส.ค. 2565 พร้อมแสดงความพยายามให้การยื่นขอพักชำระหนี้นี้เป็นที่รับทราบของเจ้าหนี้ทั้งหมดของบริษัทเป็นสำคัญ2.ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึงเจ้าหนี้) ที่อยู่ในส่วนของการขอพักชำระหนี้สามารถยื่นให้การภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 ส.ค. 2565 หากต้องการคัดค้านหรือแสดงความเห็นต่อกระบวนการพักชำระหนี้3.โดยบริษัทได้รับการอนุญาตให้คำร้องภายในเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค. 25654.การยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรและคำร้องแบบกลุ่มจะถูกส่งให้ศาลสิงคโปร์ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 ส.ค. 25655.บริษัทได้รับอนุญาตให้บันทึกคำให้การใน 2 ชุด โดยชุดแรก เป็นการเขียนเกี่ยวกับสาระสำคัญของการยื่นขอพักชำระหนี้ ซึ่งต้องไม่เกิน 40 หน้า (รวมปก) ส่วนชุดที่ 2 จะเกี่ยวกับ บทบัญญัติของกฎหมาย HC/OAs 381, 384 and 385 เพื่อบ่งบอกว่าถึงความเชื่อมโยงกับสิงคโปร์หรือไม่ ส่วนนี้จะต้องไม่เกิน 20 หน้า (รวมปก)6.บริษัทจะต้องระบุถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสิงคโปร์7.เจ้าหนี้ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ชุด ภายในวันเดียวกัน และจำกัดไม่เกิน 30 หน้า (รวมปก)8.การอ่านคำตัดสินยื่นขอพักชำระหนี้จะเกิดขึ้นในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 15 ส.ค. โดยผู้พิพากษา เอดิต อับดุลเลาะห์น.ส.รื่นวดี กล่าวถึง โปรแกรม ZipUp+ หรือมาร์เก็ตติ้งแคมเปญ นั้น ซิปเม็กซ์ไม่ได้มาหารือกับ ก.ล.ต.มาก่อน โดยก.ล.ต. ได้รับแจ้งหลังเกิดปัญหาขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65ทั้งนี้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กำหนดการทำหน้าที่ของธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ชัดเจนน.ส.รื่นวดี กล่าวสำหรับแนวทางการดำเนินการขั้นต่อไปนั้นจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1.การทำธุรกรรมตรงนี้ผิดกฎเกณฑ์หรือตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อะไรอีกหรือไม่ เพราะธุรกรรมตรงนี้ยังมีข้อสงสัยจากจากประชาชนและผู้ลงทุนอีกมาก และ 2. ประสานงานร่วมมือการทำงานร่วมกับดีเอสไอและตำรวจไซเบอร์ เพื่อพิจารณาว่ามีประเด็นผิดกฎหมายอื่นว่าอย่างไรอีกบ้างขณะที่แนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายนั้น น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายออกหนังสือเรียกผู้บริหาร ซิปเม็กซ์ เข้ามาพบที่สำนักงาน ก.ล.ต. โดยด่วน เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าน.ส.รื่นวดี กล่าวเพิ่มเติมถึง กรณีที่ Zipmex สิงคโปร์ได้ยื่นพักชำระหนี้ (Moratorium relief) ว่า คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเรื่อง Cross Border ซึ่งสิ่งที่บริษัท Zipmex สิงคโปร์ ยื่นพักชำระหนี้ตามกฎหมายล้มละลายของสิงคโปร์นั้น จะไม่เข้ามากระทบกับโอเปอเรชั่นหรือกิจการของ Zipmex ในประเทศไทย เพราะกฎหมายไทยวันนี้เราใช้ "หลักดินแดน" ยังไม่ได้ปรับใช้ UNCITRAL cross border insolvency เพียงแต่ถ้าทรัพย์สินของบริษัทไปอยู่ในสิงคโปร์และเป็นของคนไทย ก็จะต้องให้ไปใช้สิทธิในฐานะเจ้าหนี้ด้วย อย่างไรก็ตามสำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลก็สามารถดำเนินการกับบริษัทเขาได้รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้เสียหาย Zipmex Thailand เตรียมเดินไทยไปเร้องที่สำนักงาน ก.ล.ต. (ถ.วิภาวดีฯ) ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ เวลา 09.30 น. เพื่อ 1.ยื่นเอกสารสำคัญ โดยมีหนังสือร้องขอรับการคุ้มครองดูแลตามอำนาจของ ก.ล.ต. ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง 2.เพื่อแสดงจุดยืนของกลุ่มผู้เสียหายทั่วประเทศขณะเดียวกัน กลุ่มผู้เสียหายยังเสนอประเด็นคำถามให้ ก.ล.ต. จี้ถามผู้บริหารซิปเม็กซ์ ประเด็น Zipup+ เพื่อคลายข้อสงสัยและปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนักลงทุน (อ่าน ตาราง คำถามดังๆที่ ก.ล.ต. ต้องถาม Zipmex)