วิสัยโจรหลอกโจรอ้างชนบทในการล็อกประมูล ATK และความล้มเหลวของทีมงานรอบตัวลุงตู่

ว่าด้วยเรื่องของการประมูล ATK 8.5 ล้านชุด ในมุมมองผู้รับเหมา มุมมองนี้พูดเรื่องเทคนิคการประมูลล้วนๆ และการจ้องหาแดกบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน ไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพใดๆ ของชุดเทสต์





กูบอกเลยเคสนี้เค้าเรียกว่าซองแตก 5555 คือประมาณว่าจับฮั๊วกันไม่ลงตัว.. 55555 คนวางไม่ได้งาน คนได้งานไม่ได้วาง..55555 สะใจ สะใจ





คิดว่า TOR นี้ล็อกเสป็คมั้ย...??





ตอบเลย คหสต. กูเชื่อว่าล็อกสเป็ค แน่นอน...!!





โครงการนี้มันเริ่มมาจาก สปชส. กับชมรมหมอบ้านนอกชงซื้อชุด ATK โดยอยากได้ของเกาหลีก็เลยเรียกผู้ขายมาสืบราคา และตกลงราคาไว้แล้วคือไม่เกิน 120 บาทต่อชุดนะ เป็นของดีราคาถูกเห็นว่ามางั้นนะ (เงินทอนก็ไม่มี๊แน่น๊อนนน). แล้วก็ชงให้ อภ. จัดซื้อ เพราะตัวเองไม่มีอำนาจซื้อ

แต่ อภ.เห็น TOR ที่ส่งมาให้แล้วก็บอกกลับไปว่าว่ามึงล็อกเสป็คนะถ้าตาม TOR แบบนี้ กูก็ไม่เล่นด้วยหรอกกูไม่เสี่ยงคุกด้วยหรอก ถ้ามึงอยากได้ตัวนี้จริงๆ ทำหนังสือมาสิว่าจะเอาตัวนี้ จะจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจงให้ มันสามารถทำได้นะ (ใช้ ว.115) แต่ต้องชี้ชัดถึงเหตุผลด้วยว่าทำไมเพราะอะไรถึงเอาตัวนี้





แต่ สปสช. ก็ไม่กล้าสิ คือแม่งกะเอาตัวรอด ให้ อภ. ไปเสี่ยงคุกเอง ส่วน สปสช. รอรับของอย่างเดียว คุกกูไม่เกี่ยวด้วยนะ อภ. (ส่วนใครจะรับค่าคอมฯ ด้วยหรือปล่าวกูก็ไม่รู้นะกูแค่สงสัย)





คราวนี้ อภ. เลยแก้ TOR โดยตัดคำว่า WHO รับรองออกเพราะถ้าเอาตาม TOR เดิม จะมีบริษัทที่เข้าเกณฑ์แค่ 2 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลคือต้อง 3 บริษัทขึ้นไป

แต่ TOR ที่แก้ใหม่แต่ก็ยังมีการล็อกอยู่ดี ให้ดู TOR ที่ข้อ 4.1 และ 4.2 กะแก้ออกมาให้ดูเนียนว่าไม่ได้ล็อกนะจ๊ะ ทุกๆ คนมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลนะ





ประมูลบ้านพ่องงงง.. เปิดซองวันที่ 10 ให้ส่งของภายในวันนั้น ถ้ามึงไม่เตรียมของใว้ก่อนมึงไม่กล้ายื่นหรอก แถมต้องแปะสติ๊กเกอร์ห้ามจำหน่ายอีก 8.5 ล้านกล่อง มันจะแปะยังไงให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว..และจะส่งมอบตรวจนับกันยังไงภายในวันเดียว ?? 8 ล้าน 5 แสนชุดนะครับ... ไม่ใช่ 8 ร้อย 5 สิบชุด จะได้ตรวจนับแป๊บเดียวเสร็จ





นอกซะจากทำเอาใว้ก่อน และมั่นใจว่าได้งานแน่นอน...!! ...ส่วนการตรวจรับนั้นถ้าได้งานจริงๆ แล้ว.ก็.. 55555. .พวกกันน่า ค่อยๆ กระจายนับเอาก็ได้ ไม่จำเป็นต้องส่ง 8.5 ล้านภายในวันนั้นหรอก หน้างานจริงๆ ของจริงมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละ





บริษัทที่หมายมั่นปั้นมือไว้ยื่นไป เกือบๆ 120 ตามราคากลาง ส่วนบริษัทคู่เทียบที่เตรียมมา มึงก็ไม่อ่าน TOR เลยรึว่าต้องไม่เกิน 120 บาท ยื่นประมูลบ้านพ่องงงง ใส่ราคาประมูลสูงกว่าราคากลาง..??

พอเวลายื่นจริงหน้างานดันตกลงกันไม่ลงตัว ก็ต้องยื่นสิงี้ ผลก็เลยมีบริษัทที่ชนะด้วยราคา 65 บาท ต่ำกว่าราคากลางตั้ง 40% บริษัทที่ยื่นชนะให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมมาสามซอง ..เลยยื่นฟันที่ 65 บาท..





ทำไมเตรียมถึงเกียมมาสามซองกูจะบอกให้..??





ในวงการผู้รับเหมาเวลาจะยื่นซองเค้าจะเตรียมไปสามซองสามราคาแบบนี้แหละ อันแรกคือราคาเต็ม อันสองคือราคากลางๆ เผื่อคนยื่นไม่เยอะ อันสามคือราคาฟัน . คือเคลียร์กันไม่ลงตัวก็ฟัน.... มันก็แค่นั้นเอง.... สังเกตให้ดีมียื่น 16 บริษัท ฟันราคากันเละเลย เคสนี้คือการฟันการประมูลกันจริงๆ ฟันจริงๆ ลงไป 40% โดยที่คนวางสเป็คไม่ได้งาน....!!...





แล้วทำไมกล้าฟันกล้ายื่น.. ที่ราคา 70 บาท..?? มีของพร้อมส่งรึ...??





บริษัทที่ยื่นมันต้องมั่นใจระดับหนึ่งแล้วว่ามีของอาจจะครบไม่ครบก็แล้วแต่ อย่างน้อยมีของพร้อมส่งส่วนหนึ่งแน่ๆ และถึงส่งไม่ทันก็ปรับไปสิตามกฎหมายก็คือประมาณ 0.01-1.00% ของราคางาน / วัน

แต่...!!.. ส่วนใหญ่ที่ปรับกันจริงๆ ก็คือ .01% /วัน ถ้าช้าไป 10 วันก็แค่ 6 ล้านบาทของงาน 595 ล้านบาทกระจอกมากบอกเลย..





กูถามหน่อย..มึงจะตรวจของ 8.5 ล้านชิ้นยังไงภายใน 1 วัน...?? มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว... คือคนออก TOR มึงอ่อนนนน และงกไม่ยอมเคลียร์ซอง หรือเคลียร์ไม่โดนใจ 555 สมน้ำหน้าแม่ง... โดนฟันราคาซะ





พอแพ้ขึ้นมาพวกมึงก็ออกมาป่วนสิค้าบบบ ของก็เตรียมใว้หมดแล้ว ก็ดาหน้าออกมาด้อยค่า บอกของจีน WHO ไม่รับรอง ไอ้ควายยยย.. ถึง WHO ไม่รับรอง มันก็ผ่าน อย. อภ. ให้จำหน่ายในประเทศโว้ย. ที่ต่างประเทศ เยอรมัน ออสเตรเลียเค้าก็ใช้กันโว้ยตัวนี้.. ..และที่สำคัญพวกมึงก็บอกไม่หมด ไอ้ที่ WHO รับรองน่ะเป็นตัว Professional ใช้ ส่วนตัว Self-test ที่พวกมึงกระสันอยากจะได้นั้น WHO ก็ยังไม่รับรองมึงไม่พูดกันให้หมดล่ะไอ้สัสสส..!!





กูเบื่อชิบหายกับคำว่า WHO ไม่รับรอง ตั้งแต่วัคซีนมาล่ะ WHO เป็นพ่อมึงเรอะ...?? แต่ละประเทศก็มีองค์กรยาของตัวเองป่ะ เมกาก็มี FDA ยุโรปก็มี EMA เค้าก็ต้องเชื่อถือในประเทศเค้าก่อน วัคซีนทุกตัวมันก็ใช้กันก่อน WHO รับรองทุกตัวไม่ใช่เหรอ.. หรือว่าไม่จริงล่ะ ? ถ้าแม่งห่วยจริงทำไมเยอรมันยอมให้ใช้ว๊ะ...?? นั่นต้นกำเนิด mRNA เลยนะนั่น





พวกมึงด้อยค่าของจีน ของจีนมันห่วย ด่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของจีน ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีของจีนเค้าไปถึงดาวอังคารแล้ว..





จนล่าสุดจีนแบนลำใย แบบทุเรียนไทยแบนผลไม้ไทยแล้ว แบนไอ้ดาราร่านสามกีบพวกนั้นด้วย สมน้ำหน้าแม่งหมดแหละทำมาหาแดกกับจีนไม่ได้ล่ะ





ไอ้ชมรมหมอบ้านนอก... พวกมึงจงรู้ใว้เถิดว่าสิ่งที่พวกมึงทำนั้น ผลกระทบที่พวกมึงทำมันทำร้ายยันชาวไร่ชาวสวนพวกมึงรู้ไว้ซะด้วย..!!





ทีกับเมกาซื้อจรวดแถมวัคซีน... นี่เงียบบยังกะใครเอาตีนยัดปากใว้เลยนะ... สัสสสส





สมองของพวกมึงคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้เลย





เหรอวะว่า.... วัคซีนและยามันถูกใช้เป็นเครื่องมือการค้า และการเมืองระหว่างประเทศไปแล้ว.... ไอ้ควายยยย...!!





ก็ในเมื่อตาม TOR เค้าก็ผ่านทุกอย่างมึงจะไปบอกให้เค้าไม่ซื้อได้ยังไง... ขืนไม่ซื้อสิ..!! บริษัทที่ประมูลชนะฟ้องร้องขึ้นมาก็ฉิบหายสิ เค้าไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่า TOR พวกมึงก็ออกกันมาเองนะ บริษัทที่ชนะไม่ได้เป็นคนออก ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะมีตัวถ่วง...!! ประชาชนก็รอของใช้ฟรีกันไปสิแทน... ที่จะได้ใช้เร็วๆ.. 😞





เอาเป็นว่าตอนนี้ที่ไม่ได้ใช้ ATK ฟรีเร็วๆ เป็นเพราะชมรมหมอบ้านนอกนี่แหละที่ออกมาเตะถ่วงเพราะพวกมึงผิดหวังที่ไม่ได้ค่าคอมฯ เอ้ยยยย.. โทษๆ ผิดๆๆๆ ไม่ได้ของดีดังตั้งใจ..พวกประชาชนแบบกูๆ นี่ซึ้งใจมากจริงๆ เลยครับไอ้สัสสส..หมอ 🙄🙄





เอางี้ดิกูบอกทางออกให้ ไอ้ 8.5 ล้านชิ้นก็ต้องซื้อไปที่ 70 บาทต่ออัน เพราะคนก็รอใช้กันอีกเยอะ มันก็ใช้ได้แหละเค้าก็ใช้กันไปตั้งหลายประเทศแล้ว ยังไงก็ไม่พอหรอก 8.5 ล้านชุดยังไงก็ไม่พอ ยังไงก็ต้องสั่งเพิ่มอยู่ดีแหละ





ส่วนอันที่พวกหมอๆ กระสันอยากได้ พวกมึงก็ชงกันใหม่ดิ เขียนไปเลยเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าจะเอาอันนี้ยี่ห้อนี้ทำหนังสือให้ อภ. ไปเลยกล้ามั้ยล่ะ..? โดนคุกย้อนหลังมาใครเซ็นใครชงคนนั้นรับไปเองนะ.

ทุกๆ วันนี้จะประมูลงานรัฐราคาแค่ล้าน 2 ล้านยังใช้อีบิดดิ้งกันเล้ยยยย อันนี้งานมูลค่าเป็นพันล้านใช้วิธียื่นซองกูว่าแม่งตุ ๆ ว่ะ กูสงสัยว่าพวกมึงกะเคลียร์หน้างานกันใช่มั้ยล่ะ ..?? แต่เสือกงกค่าซองเลยเคลียร์ไม่ลงตัว...





พอ.. เคลียร์ไม่ลงตัวก็เลย..โดนฟันโช๊ะะะะ.!! .. แถวๆ บ้านกูเรียกว่าฮั้วแตก... 55555555555555555555555555555555555555555555555555





ว่าแต่ว่างานนี้มีค่าประกันซอง 5% มั้ยวะนั่น ?? อยากรู้จริงๆ.. 🤔





ปล0 : ไม่มีงานไหนไม่จ่ายค่าคอมฯ ถ้าล็อกอยู่นะ 🙄

ปล1 : ไม่มีรีเทลยาที่ไม่จ่ายค่าคอมฯ เช่นกัน 😁

ถาม: ATK ของ standard Q ที่เสี่ยเป็ด mp ส่งเข้าประมูลและพวกอ้างชนบทพยายามล็อกสเปค เป็นประเภทไหนตอบ: มีทั้งสองประเภทแต่ที่มันเอามาประมูลคือ self-testถาม: เพราะ Standard Q มีแบบ Self-test แต่ WHO ไม่ได้รับรอง ถูกต้องไหมครับตอบ: WHO ไม่ได้รับรองสักหน่อย มั่วได้ใจ หลอกคนทั้งประเทศ หลอกแพทย์อ้างชนบทพวกเดียวกันเองด้วย ใช่ครับ เค้าบอกไม่เคยรับรอง ประเภท self-test ให้ใครเลย รับรองเฉพาะ professional testถาม: ตามต่อว่าพวกอ้างชนบทมันจะแถไปไหนตอบ: ไม่ทราบครับ นี่แหละวิสัยโจรหลอกโจร มาดูหลักฐานกันจะจะไปเลยATK ของ Standard Q บางรุ่นเคยถูกถอนทะเบียนโดย อย. อเมริกา หรือ US FDA ดังรูปด้านล่างนี้ เลยต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า รุ่นที่เสี่ยเป็ดส่งเข้าประมูลเคยมีประวัติถูกถอนทะเบียนของ อย. อเมริกาหรือไม่ ลองดูนี่สิที่เสี่ยเป็ดส่งเข้าประมูลกับพวกอ้างชนบทพยายามล็อกสเปค ตกลงมันได้เลขทะเบียนที่ WHO รับรองให้หรือไม่ไม่ใช่ WHO รับรองรุ่นที่ต้องกวาดสวอบหลังโพรงจมูกโดยนักวิชาชีพ เช่น หมอ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ไม่ใช่อย่างที่ให้ประชาชนตรวจเองได้ตามบ้าน (Home use) คนละเลขทะเบียนกันเลยอ้าวเหรอ เลขทะเบียนคนละอันเลยเหรอ ไหนแสดงให้ดูหน่อยตามรูปด้านล่างนี้คนละเลขทะเบียนเอ ถ้าคนละเลขทะเบียน จะถือว่า WHO รับรองได้ไหมไม่ได้หรอก คนละเรื่อง บางทีผลิตคนละประเทศ คนละโรงงานเลย มาตรฐานก็ต่างกันมาก ต้องทะเบียนเดียวกันเท่านั้นมีหลักฐานไหมว่า ATK รุ่นที่เสี่ยเป็ด mp ส่งเข้าประมูล รุ่นที่แพทย์อ้างชนบทพยายามล็อกและฮั้วประมูล ไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนี่ไงอีเมล์ตอบจากองค์การอนามัยโลก หลังจากที่องค์การเภสัชกรรม เขียนไปถามว่า Standard Q ของ SD Biosensor รุ่นที่เสี่ยเป็ดจากบริษัท mp นำมาเข้าประมูลกับทางอภ. ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือไม่ อีกทั้งรุ่นนี้พวกแพทย์อ้างชนบท เช่น หมอฉิก ในนามสปสช พยายามล็อกแล้วล็อกอีก ให้ได้่ราคา 118.9 บาท ให้ชนะการประมูลให้ได้ ทราบว่าถึงกับให้รองปลัดกระทรวงสธ คนหนึ่งจากพวกอ้างชนบท ไปสอดไส้หลอกศบค. ชุดเล็กให้นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าต้องผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกการที่องค์การอนามัยโลกตอบกลับมาว่าเป็นคนละรุ่นกัน และองค์การอนามัยโลกรับรองมาตรฐานให้ Standard Q เฉพาะรุ่น professional use เท่านั้น ไม่ใช่รุ่นที่เอามาประมูลดังนั้นเท่ากับไม่มียี่ห้อไหนผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกใช่หรือไม่ใช่ ถือว่าไม่มีอ้าวอย่างนี้คำสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ซื้อ ATK ที่ต้องได้มาตรฐานสากลหละในทางกฎหมายคำสั่งนายกรัฐมนตรี ไม่มีผลย้อนหลัง แต่อย่างใด การประมูลจบลงแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่ง นอกจากนายกรัฐมนตรีจะสั่งล้มการประมูลลงมาตรงๆ แต่ทางผู้ชนะการประมูลในราคา 70 บาทจะฟ้องนายกรัฐมนตรีและกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ฮั้วประมูลชัดๆ แบบนี้จะเอาผิดได้ไหม ผิดกฎหมายไหม ใครน่าจะผิดบ้างทั้งหมดนี่เอาคนเข้าคุกได้นะครับ ผิดพรบ. ฮั้วประมูล 2542 อย่างชัดเจน ถ้ายังจะฝืนอยู่คนที่เสี่ยงสูงมากต่อการทำผิด พรบ. ฮั้วประมูลและมีสิทธิ์เข้าคุกหลังเกษียณได้แก่ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท และนายแพทย์จเด็จ ธรรมชัชอารีย์ เลขาธิการ สปสช.อยากให้เล่าเรื่องว่าพวกอ้างชนบททำอย่างไรถึงทำให้ออกมาเป็นคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้จากการสอบถามและมีข่าวมาให้ได้ยิน เป็นดังนี้ หลังจากที่เสี่ยเป็ดหลอกว่า ATK ที่ตนจะเอาเข้าประมูลผ่านการรับรองของ WHO มาตรฐานองค์การอนามัยโลกแล้ว พวกแพทย์อ้างชนบท อันได้แก่ หมอฉิก หมอจุ๊กชูสามนิ้ว หมอออรอ นี่ก็ใช้หมอยอยอ อดีตประธานชมรมแพทย์อ้างชนบท และปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปเข้าศบค. ชุดเล็ก หลอก ศบค. ชุดเล็กให้เอาเข้าครม. เลยออกมาเป็นข้อสั่งการจากครม. ว่าต้องซื้อ ATK ที่ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (แต่ไม่มีเข้าประมูลสักรุ่น) ลูกน้องทีมทหารรอบตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบ นายกรัฐมนตรีเลยถูกหลอกอีกทีหนึ่ง เรียกว่าบริวารเป็นพิษเล่าเรื่องวิธีการล็อกสเปคการจัดซื้อ ATK เที่ยวนี้ให้ฟังหน่อยดิ อยากรู้เรื่องอ่านบทความที่ผมเขียนสิวิธีการล็อกสเปค ในการจัดซื้อ ATK เขาทำกันอย่างนี้ใช่ไหม ? https://mgronline.com/daily/detail/9640000080260 มีที่มันอ่านได้รู้เรื่องง่ายกว่านี้ไหม ภาษาชาวบ้าน ไม่ต้องปีนกะไดอ่าน เอาแบบหยาบๆ คายๆ ก็ทนได้มี ต้องขอชมเชยน้องไอ้หนู กูจะบ่นให้ฟัง (ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวจริงเป็นใคร) ว่า เขียนวิธีการล็อกสเปค ฮั้วประมูลจัดซื้อ ATK ที่หมอเกรียงศักดิ์ในนามสปสช ล็อกมา และมีหมออารักษ์โทรไปล็อกกับ ผอ. อภ. อีกคน แต่ผอ. อภ. ไม่ยอมครับ ข้อดีคือไอ้หนูเขียนแบบชาวบ้าน อ่านเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมแบบอานนท์เขียนครับ อ่านแล้วได้สาระเท่ากัน แต่อ่านได้มันสนุกสนานกว่าอานนท์เขียนครับก่อนหน้านี้ สปสช. กับพวกอ้างชนบท เคยมีปัญหา มีนอกมีในกับการจัดซื้อจัดจ้างอะไรทำนองนี้ก่อนจะมีเรื่องแดงที่พยายามล็อกสเปคในการฮั้วประมูล ATK สำหรับการตรวจโควิด หรือไม่มีครับ ระดับมหากาพย์ สปสช. ถูกคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คตร. ปอท. และอีกหลายหน่วยงานด้านกฎหมายและการปราบปรามทุจริต ว่าไม่มีอำนาจในการจัดซื้อยา เอ้าไปอ่านเลย• ทวงลาภมิควรได้จาก สปสช. และNGO ตระกูล ส เพื่อมารักษาชีวิตประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง• ขาว เทา ดำ จัดซื้อ (ยา) ของภาครัฐและการใช้กฎ กติกา• หลุมดำ 5% แห่งการละเว้นการปฏิบัติ กลั่นแกล้ง ประพฤติมิชอบ ในกระทรวงสาธารณสุข• การใช้กฎหมายให้ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์จะแก้ไขปัญหา การใช้เงินผิดประเภทและผลประโยชน์ ทับซ้อนในองค์กรอิสระทางสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐโห ระดับตำนานการทำไม่ถูกต้อง ย้อนกลับมาที่การที่ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าใช้จ่าย ของสปสช. หมอเกรียงศักดิ์ กำหนดสเปคมาว่าจะต้องซื้ออย่างนั้น อย่างนี้ รุ่นนั้น รุ่นนี้ เข้าข่ายละเมิด เข้ามายุ่มย่ามเข้ามาในการจัดซื้อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการสาธารณสุขหรือไม่ แล้วมันจะไม่ผิดกฎหมายหรือ เรื่องเดิมนะก็น่าคิดนะว่าคนจ่ายเงินอย่างสปสช. ที่ถูกคสช. สั่งห้ามซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เอง โดยเด็ดขาด กำหนดราคาโดยการกำหนดสเปคในการสั่งซื้อได้หรือไม่? หมอที่อยู่ในสถานพยาบาลควรเป็นคนกำหนดสเปคในการสั่งซื้อไม่ใช่หรือ? นี่คือการกระทำละเมิดในทางปกครองหรือไม่? นี่คือการพยายามฝ่าฝืนคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คตร. ปอท. คำสั่งคสช. ใช่หรือไม่?ผมคิดว่า ผอ. องค์การเภสัชกรรม ควรทำหนังสือเข้าไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกรอบ ถามสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกรอบ ถามปอท. อีกรอบว่า การที่คณะกรรมการกำหนดค่าใช้จ่ายของ สปสช ที่มีหมอฉิกเป็นประธาน เข้ามาละเมิดเช่นนี้ โดยอำนาจหน้าที่ที่ตนไม่มีในการจัดซื้อยาเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่?ถ้าหน่วยงานเหล่านี้วินิจฉัยลงมา ผอ องค์การเภสัชกรรม ก็ควรฟ้องศาลปกครอง ให้ คณะกรรมการกำหนดค่าใช้จ่ายของ สปสช. ได้รู้ด้วยว่าตนกำลังก้าวล่างเข้ามาทำในสิ่งที่ตนไม่มีหน้าที่ และเคยมีเรื่องขอเงิน rebate ไปใช้อย่างทุจริตอยู่มากมายในอดีต เช่น เอาไปซื้อรถตู้ เอาไปดูงานเมืองนอก ส่งพนักงานสปสช เรียนต่อเมืองนอก เอาไปซื้อชุดพนักงานสปสช ทั้งๆ ที่เงิน rebate เหล่านี้ควรเอากลับมาเป็นเงินซื้อยารักษาประชาชนผมหมดความอดทนกับสปสช และพวกหมออ้างชนบทเต็มทีครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่า ที่ไม่ควรกลับมาในเวลาชาติวิกฤติเช่นนี้เลย พวกมึงเคยเห็นหัวประชาชนบ้างหรือไม่?คิดว่าทีมงานรอบตัวลุงตู่ อย่างที่กรองเรื่องเข้าครม. หรือ ศบค. ชุดเล็ก มีปัญหาหรือไม่ จากเรื่องนี้ ที่มีโจรหลอกโจร แล้วนายกรัฐมนตรีถูกหลอกอีกที มีความเห็นว่าไงนึกถึงทีมงานสมัยนายกรัฐมนตรีในดวงใจครับ ทีมที่ปรึกษาและคนรอบตัวป๋าเปรมเก่งมากครับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่านเป็นนายทหาร เติบโตจากการเป็น ผบ.ทบ. มาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ท่านใช้ทีมที่ปรึกษาหลากหลาย เป็นนักวิชาการ เป็นมืออาชีพ เป็น technocrat ชั้นหนึ่ง สรุปง่ายๆ คือป๋าใช้คนเก่งมาก เลือกใช้คนเก่ง มีหลักวิชาการมาทำงานพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านเป็นนายทหาร เติบโตจากการเป็น ผบ.ทบ. มาเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ท่านใช้ทีมงานรอบตัวและที่ปรึกษา เป็นน้องๆ ทหารเป็นหลัก มีนักวิชาการ หรือมืออาชีพ หรือ technocrat น้อยมาก คนรอบตัวนายกประยุทธ์ มีคุณภาพที่ไม่อาจจะเทียบชั้นกับทีมที่ปรึกษาและคนที่ทำงานให้ป๋าเปรมได้เลยแม้แต่นิดเดียว สรุปง่ายๆ คือ ลุงตู่ใช้คนไม่เป็น มีคนใกล้ตัวไม่มีคุณภาพ ขาดการแสวงหาความรู้และหลักวิชาการทำให้การทำงานด้อยกว่าสมัยป๋าเปรมมากที่ตินี่เพื่อก่อ ติให้เห็นจุดอ่อนและจุดด้อยที่สุดของลุงตู่ ผมเตือนด้วยความปรารถนาดีครับขอยืนยันว่าคนรอบตัวลุงตู่ ความรู้ความสามารถคับแคบ ไม่อาจจะเทียบชั้นป๋าเปรมได้เลยครับ ถ้าแก้ไขได้จะดีครับ