TH-AI Passport รออัยการสูงสุดเคาะแก้สัญญาแนบท้าย 31 ก.ค.69 แค่ทดสอบ UAT ยังไม่เปิดใช้จริง

ปลัดกระทรวงดีอี ยืนยัน 31 ก.ค.69 แค่ทดสอบ UAT โครงการ TH-AI Passport รอสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นแก้สัญญาแนบท้าย ก่อนเปิดลงทะเบียนจริงและคิดค่าบริการตาม Active User
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.69 นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ TH-AI Passport ว่า วันที่ 31 ก.ค.69 ยังไม่ใช่กำหนดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานอย่างเป็นทางการ แต่เป็นแผนของบริษัทคู่สัญญาที่ต้องการเปิดทดสอบระบบขั้นสุดท้ายในรูปแบบ User Acceptance Test หรือ UAT หลังจากการพัฒนาระบบใกล้เสร็จสมบูรณ์
"กระทรวงดีอียังไม่สามารถเริ่มดำเนินโครงการหรือนับระยะเวลาตามสัญญาอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากต้องรอความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาให้เรียบร้อยก่อน" นายพชรกล่าว
สำหรับการเข้าร่วมทดสอบระบบในวันที่ 31 ก.ค.69 นั้น เบื้องต้นอาจอยู่ในลักษณะการลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ Pre-registration แต่ยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการว่าประชาชนกลุ่มใดจะสามารถเข้าร่วมได้ รวมถึงต้องดำเนินการผ่านช่องทางใด โดยบริษัทเพียงแจ้งต่อกระทรวงว่าระบบใกล้สมบูรณ์และต้องการเข้าสู่กระบวนการ UAT ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทสามารถเตรียมดำเนินการได้ แต่ยังไม่ถือว่าโครงการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
นายพชรกล่าวว่า เมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดส่งความเห็นกลับมาแล้ว กระทรวงจะสามารถเริ่มนับหนึ่งโครงการได้ทันที โดยอาจเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันถัดไป อย่างไรก็ดี กระทรวงต้องการกำหนดวันเริ่มต้นให้สอดคล้องกับรอบการให้บริการและรอบการคำนวณค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันความสับสน หากเริ่มต้นในช่วงกลางรอบ เช่น วันที่ 3 วันที่ 4 หรือวันที่ 7 ของเดือน
ขณะเดียวกัน แนวทางการจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการจะยังเป็นไปตามหลักการที่กระทรวงเคยชี้แจงไว้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริง (Active User) ไม่ได้จ่ายเงินเต็มจำนวนตามสิทธิที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมด ทั้งนี้ นายพชรไม่ได้ยืนยันว่าจะสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้งานจากอัตราเดิมลงมาอยู่ในระดับใด โดยระบุเพียงว่าจะยึดจำนวนผู้ใช้งานจริงเป็นหลัก
นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงดีอียังปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันกำหนดเปิดโครงการวันที่ 31 ก.ค. หรือวันที่ 1 ส.ค.69 โดยยืนยันว่าไม่ได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลและไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รัฐสภา เนื่องจากอยู่ระหว่างชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของรัฐสภาตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ เคยมีผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามเรื่องดังกล่าว แต่ได้ชี้แจงเพียงว่า กระทรวงต้องรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากสำนักงานอัยการสูงสุดก่อน จึงยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดลงทะเบียนหรือเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการได้
"เมื่อรายละเอียดทั้งหมดมีความชัดเจน กระทรวงดีอีเตรียมจัดแถลงข่าวครั้งใหญ่เกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport โดยคาดว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จะเป็นผู้แถลงด้วยตนเอง" นายพชรกล่าว