TH-AI Passport รอสรุปเงื่อนไขสัญญา ตรวจรับคุยเอกชน 2 รอบ จ่ายตามยอดใช้จริง

TH-AI Passport ยังไม่เคาะวันเปิดใช้ คณะตรวจรับคุยเอกชน 2 รอบ เร่งปรับสัญญาจ่ายตามผู้ใช้จริง ลุ้นรัฐจ่ายต่ำกว่า 1,621 ล้าน หากยอดใช้งานไม่ถึงเป้า รอข้อสรุปทางการเร็วๆ นี้
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.69 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ TH-AI Passport ว่า ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการปรับหลักการจ่ายเงินจากรูปแบบเดิมที่เป็นการซื้อเหมาทั้งก้อน ไปสู่การจ่ายตามการใช้งานจริงเป็นรายเดือน หรือ Pay per Use/Pay per Monthly Active User เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐสะท้อนจำนวนผู้ใช้งานจริงมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการจ่ายเงินเต็มวงเงิน หากประชาชนเข้ามาใช้งานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
นายเวทางค์ กล่าวว่า หลักการใหม่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือของคณะกรรมการตรวจรับกับเอกชน เพื่อปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับสัญญา ระบบคิดเงิน และรูปแบบการให้บริการจริง เนื่องจากการเปลี่ยนจากการซื้อเหมาทั้งก้อนมาเป็นการจ่ายตามผู้ใช้งานรายเดือน จำเป็นต้องจัดทำเอกสารและเงื่อนไขประกอบให้รอบคอบ ทั้งในมิติทางกฎหมาย การตรวจรับ และระบบการคำนวณค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับได้หารือกับภาคเอกชนในรูปแบบการประชุมอย่างเป็นทางการประมาณ 2 ครั้งแล้ว ขณะที่การหารือในระดับปฏิบัติการหรือการพูดคุยหลังบ้านยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับรายละเอียดให้เป็นเอกสารที่ชัดเจนก่อนเดินหน้าโครงการ โดยนายเวทางค์ กล่าวว่า ตราบใดที่ยังไม่มีการลงนามหรือจัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการ ก็ยังไม่สามารถถือว่ากระบวนการเจรจาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้
"หลักการใหม่ของ TH-AI Passport คือรัฐต้องจ่ายตามการใช้งานจริง ไม่ใช่ซื้อเหมาแล้วจ่ายเต็มไม่ว่าประชาชนจะใช้มากหรือน้อย หากมีผู้ใช้งานจริงรายเดือน ระบบก็คิดเงินตามนั้น ซึ่งจะทำให้การใช้เงินภาครัฐระมัดระวังและตรวจสอบได้มากขึ้น" นายเวทางค์ กล่าว
สำหรับกำหนดเปิดให้ประชาชนใช้งานโครงการ TH-AI Passport นายเวทางค์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการวางเป้าหมายเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคม หรือช่วงปลายเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอข้อสรุปจากการปรับรายละเอียดสัญญาและประกาศอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารกระทรวง เนื่องจากกระบวนการยังมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการให้รอบคอบ โดยเฉพาะการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
ทั้งนี้ โครงการ TH-AI Passport เฟสแรกมีกรอบวงเงินประมาณ 1,621 ล้านบาท แต่ภายใต้แนวทางใหม่ที่ผูกการจ่ายเงินกับการใช้งานจริง ทำให้วงเงินที่รัฐจะจ่ายจริงมีแนวโน้มไม่ถึงเต็มกรอบวงเงินดังกล่าว หากจำนวนผู้ใช้งานจริงต่ำกว่าที่กำหนด โดยรายละเอียดสุดท้ายยังต้องรอข้อสรุปจากการเจรจาและการปรับเอกสารสัญญาให้ชัดเจนก่อน
สำหรับโครงการ TH-AI Passport เฟส 2 นายเวทางค์กล่าวว่า เดิมมีการวางกรอบงบประมาณประมาณ 900 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินโครงการต่อเนื่องหลังจากเฟสแรกสิ้นสุดลง โดยยังยึดเป้าหมายเชิงนโยบายเดิมที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือ AI ประมาณ 5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม กรอบงบประมาณดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ 2570 ส่งผลให้การเดินหน้าเฟสต่อไปต้องพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้งานจริง แหล่งงบประมาณที่จะใช้รองรับ และความเหมาะสมของรูปแบบการให้บริการในระยะต่อไป
"ยืนยันว่าโครงการ TH-AI Passport ไม่ได้มีข้อกำหนดให้บริษัทพาข้าราชการ คณะกรรมการตรวจรับ หรือบุคลากรของรัฐไปดูงานต่างประเทศ โดยใน TOR ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าว ขณะที่ผู้เสนอราคาทั้ง 3 รายไม่ได้เสนอเรื่องการพาไปดูงานต่างประเทศ และสัญญาที่ลงนามก็ไม่ได้ระบุเงื่อนไขดังกล่าวเช่นกัน" นายเวทางค์ กล่าว
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