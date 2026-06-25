TH-AI Passport ปรับสูตรจ่ายเงิน เป็นแบบ Monthly Active User

คณะกรรมการตรวจรับโครงการ TH-AI Passport เล็งถกคู่สัญญารอบสุดท้าย เปลี่ยนสูตรจ่ายเงินจากเหมาจ่าย เป็นแบบนับจากผู้ใช้จริงรายเดือน 'Pay per Monthly Active User' ลดเสี่ยงรัฐควักเต็ม 1,621 ล้านบาท หากใช้จริงไม่ถึงเป้า
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.69 แหล่งข่าวจากคณะกรรมการตรวจรับโครงการ TH-AI Passport เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับโครงการ อยู่ระหว่างการเจรจาในขั้นตอนสำคัญกับกิจการร่วมค้าทีเอช คาดว่าอาจใช้เวลาอีกไม่เกิน 2 ครั้ง จึงจะได้ข้อยุติอย่างเป็นทางการ
ประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างพิจารณา คือ สัดส่วนการจ่ายเงิน และการกำหนดอัตราใหม่ จากเดิมที่วางไว้ในลักษณะเหมาจ่าย ไปสู่รูปแบบ Pay per Monthly Active User หรือการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงรายเดือน เพื่อให้การใช้งบประมาณของรัฐสอดคล้องกับการใช้งานจริงมากขึ้น
แหล่งข่าวระบุว่า เดิมโครงการกำหนดอัตราไว้ที่ประมาณ 27 บาทต่อผู้ใช้ต่อเดือน แต่ขณะนี้มีความพยายามปรับลดลงมาใกล้ระดับ 25 บาทต่อผู้ใช้ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย และต้องรอผลการเจรจากับเอกชนคู่สัญญาอีกครั้ง
หากการเจรจาเป็นไปตามแนวทางนี้ วงเงินที่ภาครัฐต้องจ่ายอาจไม่จำเป็นต้องเต็มกรอบ 1,621 ล้านบาท เหมือนเดิม แต่จะปรับไปตามจำนวนผู้ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ดังนั้น หากจำนวนผู้ใช้งานจริงต่ำกว่าเป้าหมายสูงสุดที่ 5 ล้านสิทธิ์ ภาระงบประมาณของรัฐก็อาจลดลงตามไปด้วย
ทั้งนี้ การปรับสูตรจ่ายเงินดังกล่าวมองว่าเป็นแนวทางลดข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่า และลดความเสี่ยงที่รัฐต้องจ่ายเต็มวงเงิน ทั้งที่การใช้งานจริงอาจไม่ถึงระดับที่ประเมินไว้ ขณะเดียวกัน ยังทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณตรวจสอบได้ชัดเจนขึ้น เพราะผูกกับจำนวนผู้ใช้งานจริง ไม่ใช่การจ่ายแบบเหมารวมตั้งแต่ต้น
"โครงการ TH-AI Passport ยังต้องรอข้อยุติจากการเจรจารอบสุดท้ายก่อน โดยหากตกลงเงื่อนไขใหม่ได้สำเร็จ โครงการจะเปลี่ยนจากการจ่ายแบบเหมารวม ไปสู่การจ่ายตามการใช้งานจริง ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก่อนเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป" แหล่งข่าวกล่าว
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