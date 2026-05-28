'ไชยชนก' คอนเฟิร์ม TH-AI Passport โปร่งใส ใช้งบ 1.6 พันล้านคุ้มค่า

'ไชยชนก' ยืนยันโครงการ TH-AI Passport โปร่งใสทุกขั้นตอน ใช้งบ 1.6 พันล้านอย่างคุ้มค่า เปิดสิทธิ์คนไทย 5 ล้านคนเข้าถึง AI ระดับ Pro 12 โมเดลนาน 1 ปี ลงทุนอนาคตก่อนตกขบวนโลก
เมื่อวันที่ 28 พ.ค.69 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับศักยภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลได้มากที่สุด ดังนั้น กระทรวงดีอีจึงได้เตรียมดำเนินโครงการ TH-AI Passport วงเงิน 1.6 พันล้านบาท เพื่อจัดหา AI จำนวน 12 โมเดล เปิดโอกาสให้ประชาชนจำนวน 5 ล้านคนสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับ Pro ได้อย่างทั่วถึง โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ใช่การแจก AI ระดับ Pro ฟรีโดยไม่มีหลักเกณฑ์แต่อย่างใด
นายไชยชนก กล่าวว่า การดำเนินโครงการ TH-AI Passport ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.68 และใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายผ่านระบบ e-bidding ซึ่งเป็นระบบเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกัน การใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) รวมถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึง AI หรือ AI Diffusion เพียง 10.7% ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน โดยสิงคโปร์มีอัตราการเข้าถึง AI อยู่ที่ 60.9% ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 23.5% สะท้อนให้เห็นว่าไทยยังจำเป็นต้องเร่งยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อไม่ให้ประชาชนและแรงงานไทยเสียโอกาสในการแข่งขันทางเศรษฐกิจดิจิทัล
นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลกยังมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง AI ฟรี เพื่อยกระดับ Productivity หรือผลิตภาพของประเทศอย่างเป็นระบบ เช่น สิงคโปร์ที่สนับสนุนการใช้ Premium AI Tools ควบคู่กับหลักสูตร AI Literacy โดยใช้งบประมาณกว่า 27,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ 900 บาทต่อคนต่อปี ดังนั้น โครงการ TH-AI Passport จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน AI ของไทยให้ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดีอี คาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน AI ในประเทศได้ถึง 5 ล้านคน และทำให้อัตราการเข้าถึง AI ของไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 23% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย Global Benchmark ที่ 16.3% โดยใช้งบประมาณเฉลี่ยเพียง 324 บาทต่อคนต่อปี หรือประมาณ 27 บาทต่อเดือนเท่านั้น จึงถือเป็นการใช้งบประมาณในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับสูงตลอดระยะเวลาโครงการ
"เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Learn to Earn หรือการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ โดยมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI อย่างมีคุณภาพ ผ่านหลักสูตร Up Skill ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้ กระทรวงดีอีจะร่วมพัฒนาหลักสูตรกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ได้แก่ Google, Microsoft และ OpenAI เพื่อให้ประชาชนสามารถนำ AI ไปใช้ต่อยอดการทำงาน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสใหม่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล" นายไชยชนก กล่าว
ข่าวที่เกี่ขวข้อง:
◉ แกะทีโออาร์ 'AI Passport' ให้คนไทย 15 ปีขึ้นไปใช้ AI ตัวท็อปฟรี
◉ 'ดีอี' จ่อเปิดตัว 'AI Passport' เดือน มิ.ย.69 ให้คนไทยใช้ AI ตัวดังฟรี
ขณะเดียวกัน ในประเด็นความปลอดภัยของข้อมูล นายไชยชนกยืนยันว่า ผู้ให้บริการ AI จะไม่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งานไปใช้ในการพัฒนา Gen AI ต่อได้ โดยข้อมูลของผู้ใช้งานและ Prompt จะถูกจัดเก็บบน Cloud ภายในประเทศไทย และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในรูปแบบ Anonymous หรือไม่ระบุตัวตนเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการ Verify ID เป็นเพียงการยืนยันสิทธิ์การใช้งานสำหรับคนไทย โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของโมเดล AI แต่อย่างใด
ส่วนของโครงสร้างระบบ โครงการนี้เปิดให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการการใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้ง Token Allocation, Reserve Capacity ผ่าน TPU/GPU Cloud หรือ Hybrid Model โดยกำหนด Technical Specification ในลักษณะที่เน้นผลลัพธ์การใช้งานจริงมากกว่าการกำหนดจำนวน Token แบบตายตัว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ และสามารถใช้งาน AI ได้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือความต้องการของแต่ละกลุ่ม
นายไชยชนก กล่าวว่า โครงการ TH-AI Passport เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึง AI ระดับ Pro ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี จากเดิมที่ประชาชนบางส่วนอาจต้องแชร์บัญชีใช้งานร่วมกันหลายคน หรือไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ขั้นสูงได้เต็มประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ศักยภาพของ Advanced Generative AI ได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 1 ปี
"โครงการ TH-AI Passport จึงไม่ใช่เพียงการสนับสนุนให้ประชาชนใช้ AI แต่เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทย ให้สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในอนาคต" นายไชยชนก กล่าว