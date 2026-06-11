'ดร.การดี' ซักคุ้มงบ TH-AI Passport 'ดีอี' ยันดันใช้ AI แตะ 19%

TH-AI Passport เจอซักกลางเวที 'ดร.การดี' ขอดีอีกางตัวชี้วัดคุ้มงบ 1.6 พันล้าน ปลัดชี้ดันคนไทยใช้ AI แตะ 19% PLANB โต้ต้นทุน 300 ล้านไม่จริง
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.69 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเวที TH-AI Passport Forum ระดมรับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการ TH-AI Passport โดยมี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี), น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เข้าร่วม
ทั้งนี้ ช่วงถามตอบ ดร.การดี ได้ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยระบุว่า กระทรวงดีอีควรอธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการ TH-AI Passport จะสร้างประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างไร ไม่ใช่เพียงชี้แจงรายละเอียดเชิงเทคนิคของระบบหรือโมเดล AI ที่จะนำมาให้บริการเท่านั้น
ดร.การดี กล่าวว่า หากรัฐบาลต้องการเดินหน้าโครงการนี้เต็มรูปแบบ สิ่งสำคัญคือการอธิบายให้สังคมเห็นว่า ประเทศไทยมีจุดตั้งต้นด้านขีดความสามารถ AI อยู่ในระดับใด ใช้ตัวชี้วัดใดเป็นฐาน และหลังดำเนินโครงการแล้ว ตัวชี้วัดดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเท่าใด โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลบางชุดระบุว่าคนไทยมีการปรับใช้ AI สูงขึ้นและอาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ดังนั้น กระทรวงควรมีเป้าหมายหรือคำมั่นที่ตรวจสอบได้ เพื่อประเมินว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่
พร้อมกันนี้ ดร.การดี ย้ำว่า ความสำเร็จของโครงการไม่ควรถูกวัดเพียงจำนวนผู้ใช้งาน 5 ล้านคน แต่ควรวัดจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อขีดความสามารถด้าน AI ของประเทศ นอกจากนี้ ยังขอให้กระทรวงเปิดเผยรายละเอียดแผนการดำเนินงานงวดที่ 1 ซึ่งเข้าใจว่าได้ส่งมอบให้กระทรวงแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ เพื่อให้สาธารณชนเห็นชัดว่าแพลตฟอร์ม TH-AI Passport จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร และมีบริการมากกว่าเงื่อนไขขั้นต่ำใน TOR มากน้อยเพียงใด
ดร.การดี ยังตั้งข้อสังเกตว่า จากคำชี้แจงของผู้แทนบริษัท ผู้ให้บริการระบุว่าระบบจะมีสเปกมากกว่า TOR โดยเฉพาะการให้บริการ AI ระดับ Pro หรือ Premium ไม่ใช่เพียงระบบพื้นฐานที่ใช้แค่อีเมลเพื่อเข้าสู่บริการ ดังนั้น หากสามารถเปิดข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะได้ จะช่วยคลายข้อกังวลว่าเงิน 1,600 ล้านบาทไม่ได้ถูกใช้ไปกับบริการพื้นฐานทั่วไป
ขณะเดียวกัน ดร.การดี ยังขอให้ชี้แจงข้อกังวลเรื่อง Token และต้นทุนการให้บริการ หลังมีการตั้งข้อสังเกตในสังคมว่าอาจเกิดส่วนต่างเกือบพันล้านบาท โดยยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้คัดค้านการพัฒนา AI แต่ต้องการให้การใช้งบประมาณหรือภาษีประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส และตอบคำถามเรื่องกระบวนการได้อย่างครบถ้วน
ด้าน นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ชี้แจงว่า การขับเคลื่อน AI ของประเทศอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ.2565-2570 ซึ่งกำลังจะครบวาระ โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ จริยธรรมและกฎระเบียบ AI โครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังคนด้าน AI การวิจัยและพัฒนา AI และการส่งเสริมธุรกิจให้ใช้ AI
นายพชร ระบุว่า แต่ละยุทธศาสตร์มีตัวชี้วัดกำกับอยู่แล้ว และโครงการ TH-AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันตามแผนดังกล่าว เนื่องจากตัวชี้วัดด้านการรู้จักและใช้งาน AI ของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ โดยหากโครงการสามารถขับเคลื่อนให้มีผู้เข้าร่วมได้ตามเป้าหมาย 5 ล้านคน จะช่วยให้อัตราคนไทยที่รู้จักและใช้ AI เพิ่มจากระดับต่ำกว่า 10% ไปสู่ระดับสูงกว่าค่ากลางของโลก หรือประมาณ 19%
นายพชร กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของโครงการจึงไม่ใช่แค่การแจกสิทธิ์ใช้งาน แต่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนจำนวนมากเข้าสู่การใช้งาน AI จริง เพื่อยกระดับประเทศจากกลุ่มท้ายตารางให้ขยับขึ้นตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการที่เดินหน้ามาใกล้ครบวาระแล้ว แต่ยังไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ
สำหรับรายละเอียดบริการ นายพชร ชี้แจงว่า TOR กำหนดขั้นต่ำให้ผู้รับสัญญาต้องจัดหา AI อย่างน้อย 8 ค่ายขึ้นไป แต่ปัจจุบันผู้ให้บริการเสนอเข้ามา 14 ค่าย และหากนับเป็นโมเดลหรือแอปพลิเคชัน จะมีประมาณ 30 โมเดลขึ้นไป ซึ่งมากกว่าที่ TOR กำหนด โดยเมื่อเฉลี่ยต้นทุนต่อผู้ใช้งานแล้วอยู่ที่ประมาณ 27 บาทต่อคนต่อเดือน
นายพชร อธิบายเพิ่มเติมว่า หากเปรียบเทียบกับบริการ Multi-model AI ในตลาด ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่รวม AI หลายค่ายให้ใช้งานร่วมกัน ปัจจุบันผู้ให้บริการโทรคมนาคมบางรายขายแพ็กเกจลักษณะใกล้เคียงกันในราคาเริ่มต้นราว 259-299 บาทต่อเดือน อีกทั้งจำนวนค่าย AI และจำนวนโมเดลที่ให้ใช้ยังน้อยกว่าโครงการของรัฐ ดังนั้น ราคาประมาณ 27 บาทต่อคนต่อเดือนจึงเป็นตัวเลขที่สะท้อนประสิทธิภาพการใช้จ่ายในเบื้องต้น
ด้าน น.ส.พาขวัญ วงศ์พลทวี กรรมการ บริษัท ฮิวแมน อินเทลลิเจนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะโครงการ ชี้แจงกรณีตัวเลขที่ปรากฏในสื่อว่าต้นทุนผู้ประกอบการอาจอยู่ราว 300 กว่าล้านบาทว่า ไม่เป็นความจริง ตัวเลขดังกล่าวน่าจะมาจากการคำนวณโดยตั้งสมมติฐานจากจำนวนผู้ใช้งาน 500,000 คนต่อชั่วโมง หารด้วย 3,600 วินาที จนได้ค่า Transaction Per Second ประมาณ 139 รายการต่อวินาที จากนั้นนำไปคูณกับระยะเวลาและอัตราค่าบริการของ GPT ในระดับต่ำสุด อย่างไรก็ตาม วิธีคิดดังกล่าวเป็นเพียงการจำลองสถานการณ์จากสมมติฐานหนึ่ง และไม่สามารถใช้แทนต้นทุนจริงของผู้ประกอบการได้
"การโต้แย้งต้นทุนทำได้ยาก หากสมมติฐานไม่ได้ตั้งอยู่บนบริการจริง เพราะข้อเท็จจริงของโครงการนี้คือมีบริการ AI จาก 14 ค่าย มากกว่า 30 โมเดล มีโควตาการใช้งาน มีระบบรองรับผู้ใช้หลายล้านสิทธิ์ และต้องเตรียมความพร้อมด้านปริมาณการใช้งานของแต่ละคน ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีย่อมประเมินได้ว่าต้นทุนในการให้บริการโครงการลักษณะนี้สูงกว่าตัวเลขที่ถูกตั้งข้อสังเกตอย่างมาก" น.ส.พาขวัญ กล่าว