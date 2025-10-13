ไม่ใช่แค่ไทย! ย้อนตำนานเกาหลีใต้ เปิดลำโพงยักษ์รันเพลง K POP ตอบโต้เกาหลีเหนือ

ย้อนตำนานเกาหลีใต้ ติดตั้งแผงลำโพงมหึมา กระจายเสียงเพลง K POP ไปยังเกาหลีเหนือ ตอบโต้บอลลูนขยะ มีมาก่อนที่ไทยจะใช้เครื่องขยายเสียงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (13 ต.ค.) จากกรณีที่บรรดานักการเมืองและนักสิทธิมนุษยชน ออกมาแสดงความไม่พอใจที่กองทัพ ใช้เครื่องขยายเสียงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อ้างว่าทำให้พลเรือนชาวกัมพูชาเดือดร้อน ทั้งที่ทหารก็ออกมาชี้แจงว่าทำในพื้นที่อธิปไตยของไทย เพื่อให้กำลังพลคลายจากความเหนื่อยล้าเพื่อปกป้องอธิปไตยนั้น
ย้อนกลับไปเมื่อเดือน มิ.ย. 2567 ประเทศเกาหลีใต้ติดตั้งแผงลำโพงมหึมา กระจายเสียงเพลง K POP โดยเฉพาะเพลง Dynamite และ Butter ของวง BTS ไปยังฝั่งประเทศเกาหลีเหนือ เพื่อตอบโต้ประเทศเกาหลีเหนือที่ใช้บอลลูนหลายพันลูกใส่ขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ส่งข้ามมายังฝั่งเกาหลีใต้หลายครั้ง แล้วตกใส่เขตชุมชน ทำให้ทรัพย์สินพลเรือนได้รับความเสียหาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน มิ.ย. 2568 กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ ประกาศยุติการกระจายเสียงผ่านลำโพงตามแนวชายแดนที่ใช้โจมตีทางจิตวิทยาต่อเกาหลีเหนือ หลังจากประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ ได้ประกาศนโยบายประนีประนอมกับเกาหลีเหนือ โดยให้คำมั่นว่าจะหยุดใช้ลำโพงและฟื้นฟูช่องทางสื่อสารระหว่างสองประเทศ
ถึงกระนั้น รัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงปฎิเสธข้อเสนอเจรจาจากเกาหลีใต้และสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 2019 ภายหลังการเจรจานิวเคลียร์ล่มลงจากข้อพิพาทเรื่องการคว่ำบาตร อีกทั้งยังประกาศตัดขาดเป้าหมายการรวมชาติอย่างสันติ และสั่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประกาศให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหลักอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ใช้ลำโพงขนาดใหญ่เผยแพร่เพลง K POP ตอบโต้เกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี 2558
