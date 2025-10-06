รู้จัก “อภิสิทธิ์ คุปรัตน์” กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย Salesforce คนใหม่

เซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) เจ้าพ่อระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ประกาศแต่งตั้ง "อภิสิทธิ์ คุปรัตน์" ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เสริมทัพในช่วงเวลาที่ตลาดไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค Agentic AI
อภิสิทธิ์ไม่ใช่คนแปลกหน้าในวงการเทคโนโลยีไทย กว่า 30 ปีที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมนี้ อภิสิทธิ์ผ่านตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง IBM, Oracle และ SAS Software ก่อนจะก้าวสู่บทบาทผู้จัดการประจำประเทศไทยของ F5 Networks และขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด
อภิสิทธิ์คือคีย์แมนคนสำคัญของ Salesforce ในประเทศไทยเพื่อโปรโมท *Agentforce* แพลตฟอร์มแรงงานดิจิทัลของเซลส์ฟอร์ซ ซึ่งการันตีว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรในไทยทั้งภาคการเงิน การแพทย์ การผลิต และค้าปลีก ยกระดับขีดความสามารถและประสบการณ์ลูกค้า
***แม่ทัพใหม่ Salesforce ไืทย
การแต่งตั้งจัดทัพใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมแถวผู้บริหาร แต่สะท้อนถึงจังหวะเปลี่ยนผ่านสำคัญของ Salesforce ที่ต้องการเจาะตลาดแรงงานและธุรกิจไทย ที่ผ่านมา อภิสิทธิ์มีจุดยืนชัดเจนเรื่องความมั่นใจของการเปิดตลาด เห็นได้ชัดจากคำพูดที่อภิสิทธิ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อครั้งขึ้นเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยของ F5 Networks
"ตอนที่ทำงานกับ Oracle ผมทำยอดขายกลุ่มบริษัทโทรคมสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดแผนกนี้มา 10 กว่าปี ตอนที่อยู่กับ SAS ก็สามารถทำยอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย คิดเป็นอันดับ 2 ในตลาดโลก กับ F5 ผมจะพยายามสร้างสถิติส่วนตัว" อภิสิทธิ์เคยกล่าวไว้เมื่อ พ.ศ. 2551
อภิสิทธิ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อนจะเดินทางไปศึกษาปริญญาโทสาขาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยมิสซูรี-โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา จากเส้นทางอาชีพไอทีที่เริ่มขึ้นเพราะวิกฤตกลายเป็นโอกาส อภิสิทธิ์ได้เรียนรู้จากการทำงานตลอด 7 ปีกับ IBM ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องจรรยาบรรณของนักขายระบบไอที
"ตอนนั้นมีอาชีพที่อยากทำอยู่ 2 อย่างคือ วิศวอุตสาหกรรมและงานบริหารสนามบิน คิดจะต่อปริญญาเอกแต่ตอนนั้นคุณพ่อเป็นมะเร็ง เมื่อเงินหมดก็เลยบินกลับเมืองไทย ผมจึงไปสมัครงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์นี้ชนกับที่ IBM กำลังจะทำตลาดพอดี IBM เลยบอกว่า อย่ามาทำแข่งกันเลย แต่มาทำด้วยกันเถอะ"
นอกจากบทบาทในภาคธุรกิจ วันนี้อภิสิทธิ์ยังทำงานเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการด้าน eCommerce ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวมถึงกรรมการกิตติมศักดิ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง สะท้อนถึงความกว้างขวางในหลายแวดวง
*** ดันองค์กรไทย
ในมุมของ Salesforce การเปิดตัวสำนักงานถาวรในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 คือการปักหมุดยืนยันว่าตลาดไทยคือยุทธศาสตร์สำคัญ ล่าสุดด้วยการแต่งตั้งอภิสิทธิ์ บริษัทหวังสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหม่ในตลาด ผ่านการผนึกโซลูชันอย่าง Slack, Tableau, MuleSoft และแอปพลิเคชัน CRM ไว้บนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้องค์กรไทยใช้ AI, ข้อมูล และพนักงานทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
อรุณ กุมาร ปารเมศวรัน รองประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์และเครือข่ายแข็งแกร่งของอภิสิทธิ์ จะช่วยให้องค์กรไทยก้าวสู่การเป็น Agentic Enterprise ได้ และยังช่วยให้ Salesforce สานต่อความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับลูกค้าและพันธมิตรในประเทศไทย
ด้านอภิสิทธิ์เองย้ำว่า Salesforce อยู่แถวหน้าของการทรานส์ฟอร์มสู่ Agentic AI ในประเทศไทย และยังมีฐานลูกค้ารวมถึงพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ที่สำคัญคือทีมงานที่ยอดเยี่ยม
"ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้นำในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้ เรามีฐานลูกค้าและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง รวมถึงทีมงานที่ยอดเยี่ยม ผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมสร้าง Agentic Enterprise ที่ประสบความสำเร็จ และขยายการเติบโตของเซลส์ฟอร์ซในตลาดไทยต่อไป” อภิสิทธิ์ทิ้งท้าย.