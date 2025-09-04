ทรัมป์โวไม่กลัวจีนผนึกรัสเซียต้านอเมริกา ลั่น‘ผิดหวัง’ปูตินหลังสันติภาพยูเครนไม่คืบ

ทรัมป์โว ไม่ได้กังวลที่รัสเซียกับจีนกระชับสัมพันธ์แนบแน่นขึ้น แต่ก็ไม่วายแขวะพิธีสวนสนามใหญ่ในกรุงปักกิ่ง พร้อมระบุว่าปูตินกับคิมจองอึนกำลังสมคบคิดกันต่อต้านอเมริกา ซึ่งทำเนียบเครมลินออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ในเวลาต่อมา โดยโบ้ยว่าผู้นำสหรัฐฯอาจแค่ประชด อย่างไรก็ตาม ประมุขทำเนียบขาวยังลั่นปากชัดๆ ด้วยว่า “ผิดหวังมาก” กับประมุขเครมลินที่ไม่ทำอะไรคืบหน้าเรื่องยูเครน
ระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการเดอะ สก็อตต์ เจนนิง เรดิโอ โชว์เมื่อวันอังคาร (2 ก.ย.) เมื่อถูกผู้ดำเนินรายการถามว่า กังวลหรือไม่เกี่ยวกับการจับมือระหว่างจีนและรัสเซียเพื่อต่อต้านอเมริกา ทรัมป์ตอบว่า ไม่เลย เพราะอเมริกามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก และเขาเชื่อว่า ทั้งสองประเทศไม่คิดใช้กำลังทหารมาต่อสู้กับอเมริกาอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ จีนจัดพิธีสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธ (3) ซึ่งมีการโชว์แสนยานุภาพใหม่ๆ ทางทหาร โดยที่มีผู้นำของหลายสิบประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยเฉพาะประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย และ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสนิทสนมและให้เกียรติเป็นพิเศษจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ปรากฏว่า ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม ทรูธ โซเชียลของเขา กล่าวว่า “ขอให้ประธานาธิบดีสีและประชาชนจีนผู้ยอดเยี่ยมมีวันเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และยืนยาว” พร้อมกับกล่าวต่อไปว่า “โปรดส่งความปรารถนาดีอย่างที่สุดของผมไปถึง วลาดิมีร์ ปูติน และคิม จองอึน ขณะที่พวกคุณกำลังสมคบคิดกันต่อต้านอเมริกา”
ทางด้านมอสโก ยูริ อูชาคอฟ ผู้ช่วยฝ่ายนโยบายการต่างประเทศคนสำคัญของทำเนียบเครมลิน ได้ออกมาแถลงในวันพุธ (3) ปูติน สี และคิม ไม่ได้คบคิดกันต่อต้านอเมริกา
เขาพูดต่อไปด้วยว่า ทรัมป์อาจแค่ประชดประชัน พร้อมกับบอกว่า ทุกคนต่างเข้าใจบทบาทของอเมริกา คณะบริหารของทรัมป์ และตัวทรัมป์เอง ที่มีต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน
ระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการเดอะ สก็อตต์ เจนนิง เรดิโอ โชว์เมื่อวันอังคาร (2) ทรัมป์ยังกล่าวว่า รู้สึกผิดหวังอย่างมากกับปูติน ที่ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเรื่องยูเครน และเสริมว่า คณะบริหารของเขาจะทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องชีวิตของคนยูเครน
ทั้งนี้ ทรัมป์ กับ ปูติน ได้ประชุมสุดยอดกันที่อะแลสกาช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากนั้น ทรัมป์ ยังได้พบหารือทั้งทางโทรศัพท์ และการเจอะเจอตัวกันที่ทำเนียบขาว กับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ของยุโรป และผู้นำสำคัญของยุโรป และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
ทรัมป์แสดงความคาดหวังว่า ปูตินกับเซเลนสกี้จะพบเจรจาเพื่อตกลงเรื่องสันติภาพกัน โดยที่ตนเองก็อาจจะเข้าร่วมด้วยในลักษณะการประชุมสามฝ่าย อย่างไรก็ดี เรื่องนี้จนถึงเวลานี้ก็ไม่มีความคืบหน้า โดยฝ่ายมอสโกอ้างว่าการหารือระดับผู้นำเช่นนี้ต้องมีการเตรียมการต่างๆ ซึ่งเวลานี้ยังไม่มีพร้อมจะไปถึงขั้นนั้น ขณะที่เซเลนสกี้และผู้นำยุโรปใช้เรื่องนี้กล่าวหาว่า รัสเซียกำลังทำทุกทางเพื่อไม่ให้มีซัมมิตระหว่างเซเลนสกี้กับปูติน
เมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่า ช่วงเร็วๆ นี้ได้คุยกับปูตินอีกหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า ได้รู้ข้อมูลที่น่าสนใจมาบางอย่างและคิดว่า อีกไม่กี่วันคนทั่วไปคงได้รู้เรื่องนี้เช่นกัน พร้อมกันนั้นเขาก็ยืนยันว่า ถ้าปูตินและเซเลนสกี้ยังไม่สามารถนัดคุยกันได้ ก็จะมีผลลัพธ์บางอย่างตามมา
มอสโกยันเงื่อนไขเดิม
ขณะเดียวกัน เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของเซียร์เก ลาฟรอฟ ที่พูดกับหนังสือพิมพ์คอมพาสของอินโดนีเซีย โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียผู้นี้ยืนยันว่า เพื่อสันติภาพที่มั่นคง จะต้องมีการยอมรับเขตแดนใหม่และกำหนดมาตรการรับประกันความมั่นคงใหม่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความมั่นคงที่เท่าเทียมและไม่อาจแบ่งแยกได้ในยูเรเซีย
ลาฟรอฟสำทับว่า ยูเครนจะต้องรับประกันว่าจะดำรงความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด อีกทั้งต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเสริมว่า หัวหน้าคณะเจรจาของมอสโกและเคียฟยังคงติดต่อกันโดยตรง และคาดว่า จะมีการเจรจากันต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทางด้านเซเลนสกี้กล่าวเมื่อคืนวันอังคารว่า รัสเซียกำลังสะสมกำลังพลใหม่ในแนวรบบางจุด รวมทั้งยังคงระดมโจมตีเป้าหมายทั่วยูเครน ซึ่งตอกย้ำว่า มอสโกไม่ต้องการสันติภาพ
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)