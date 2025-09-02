หวานหยด! ‘ปูติน’บอก‘สี’ สัมพันธ์จีน-รัสเซีย ดีในระดับ‘ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน’

ปูตินหยอด สัมพันธ์มอสโก-ปักกิ่งเวลานี้พัฒนาจนถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะที่สี จิ้นผิง แสดงความพร้อมร่วมมือกับรัสเซียเพื่อส่งเสริมการสร้างระบบธรรมาภิบาลโลกที่เป็นธรรมและมีเหตุผลมากขึ้น นอกจากนั้นยังคาดว่า ประมุขโสมแดงจะพบกับปูติน ก่อนที่ผู้นำทั้งสามจะร่วมชมพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ที่ปักกิ่งในวันพุธ (3 ก.ย.) เพื่อโชว์ความเป็นเอกภาพท้าทายสายตามหาอำนาจตะวันตกและเหล่าพันธมิตรของยูเครน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นเจ้าภาพต้อนรับวลาดิมีร์ ปูติน ประมุขรัสเซีย ในการหารือที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคาร (2) หลังจากนั้นก็รับรองประธานาธิบดีหมีขาว ณ ที่พักส่วนตัวของ สี ในเวลาต่อมา ไม่กี่ชั่วโมงก่อนมีรายงานว่าขบวนรถไฟหุ้มเกราะของคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินทางถึงเมืองหลวงของจีนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นการเยือนจีนครั้งแรกนับจากปี 2019
ผู้นำทั้งสามกำหนดร่วมชมพิธีสวนสนามครั้งใหญ่ในวันพุธ (3) เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีชัยชนะของจีนในสงครามต่อต้านญี่ปุ่น ซึ่งมีรายงานว่า สี จะกล่าวปราสัยแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระเบียบโลกใหม่ โดยดูจะมุ่งทัดทานนโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน” ของทรัมป์ ซึ่งกำลังกดดันทั้งบรรดาพันธมิตรตะวันตกและพวกประเทศคู่ค้าของอเมริกาทั่วโลก
นอกจากพิธีสวนสนามแล้ว นักวิเคราะห์ต่างจับตาว่า สี ปูติน และคิม จะส่งสัญญาณการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารที่จะทำให้สมการทางทหารในเอเชีย-แปซิฟิกเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงหรือไม่
แนวโน้มดังกล่าวยังอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัมป์ที่โอ้อวดว่า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้งปูติน สี และคิม อีกทั้งอ้างผลงานการสร้างสันติภาพถึงแม้สงครามในยูเครนที่ดำเนินมา 3 ปีครึ่งยังไม่มีวี่แววสงบลง
ในวันจันทร์ (1) สีประกาศในที่ประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (เอสซีโอ) ต่อหน้าผู้นำจากกว่า 20 ประเทศว่า เอสซีโอจำเป็นต้องคงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านลัทธิอำนาจนิยมและการเมืองแบบมุ่งช่วงชิงอำนาจ
คำปราศรัยต่อที่ประชุมของทั้งสีและปูติน ยังวิจารณ์รัฐบาลตะวันตก โดยประมุขแดนมังกรประณาม “พฤติกรรมข่มเหงรังแก” ของบางประเทศที่เห็นชัดว่าหมายถึงอเมริกา ขณะที่ปูตินกล่าวหาตะวันตกว่า เป็นต้นเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งในยูเครน
วันเดียวกันนั้น ผู้นำจีนได้หารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดีย ที่ถูกทรัมป์สั่งรีดภาษีศุลกากร 50% เพื่อลงโทษที่นิวเดลีซื้อน้ำมันรัสเซีย ซึ่งเขาตั้งข้อหาว่าเป็นการส่งเสริมการทำสงครามในยูเครนของปูติน
ด้าน สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาแถลงโจมตีว่า ซัมมิตเอสซีเอเป็นเพียง “การแสดง” พร้อมกล่าวหาจีนและอินเดียเป็น “ผู้มีเจตนาร้าย” ด้วยการซื้อน้ำมันและส่งเสริมการทำสงครามของรัสเซีย
ในวันอังคาร ปูตินกล่าวกับสีระหว่างหารือกันว่า การสื่อสารอย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศสะท้อนความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันที่ขณะนี้อยู่ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ทางด้านสีตอบว่า ความสัมพันธ์ปักกิ่ง-มอสโกยืนหยัดท้าทายการเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศ และสำทับว่า จีนพร้อมร่วมมือกับรัสเซียเพื่อส่งเสริมการสร้างระบบธรรมาภิบาลโลกที่เป็นธรรมและมีเหตุผลมากขึ้น
ทั้งนี้ สีกับปูตินมีกาติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ผู้นำจีนก็เพิ่งไปเยือนมอสโกเพื่อร่วมพิธีรำลึกชัยชนะเหนือนาซีในสงครามโลกครั้งที่ 2
นอกจากนั้น มอสโกและปักกิ่งยังได้ประกาศ “การเป็นพันธมิตรไร้ขีดจำกัด” ก่อนที่ปูตินจะสั่งกองทัพรัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนก.พ. 2022 ไม่นาน
สื่อรัสเซียยังรายงานเมื่อวันอังคารว่า กาซปรอม รัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ได้ทำข้อตกลงกับไชน่า เนชันแนล ปิโตรเลียม คอร์เปอเรชัน เพื่อเพิ่มการจัดหาก๊าซจากรัสเซียให้จีนอีกราว 15%
ที่ผ่านมา จีนไม่เคยประณามรัสเซียกรณีการทำสงครามในยูเครน และไม่เคยเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหาร ทำให้เหล่าพันธมิตรของเคียฟเชื่อว่า ปักกิ่งให้การสนับสนุนมอสโก แม้จีนยืนกรานว่า เป็นกลางและมักเรียกร้องให้ยุติการสู้รบ ควบคู่กับการกล่าวหาประเทศตะวันตกพยายามยื้อสงครามด้วยการจัดหาอาวุธให้ยูเครน
ตรงข้ามกับเกาหลีเหนือที่ประกาศสนับสนุนรัสเซียอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งรวมถึงการส่งทหารกว่า 15,000 นายไปช่วยรบในแคว้นคูร์สก์ของรัสเซีย ซึ่งล่าสุดหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีใต้อ้างว่า ทำให้มีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตไปราว 2,000 นาย
สำนักข่าวทาสส์ของทางการรัสเซียรายงานว่า ปูตินอาจพบกับคิม หลังจากผู้นำโสมแดงเดินทางถึงปักกิ่ง
สำหรับคิม การร่วมชมพิธีสวนสนามในปักกิ่งถือเป็นกิจกรรมการทูตพหุภาคีครั้งใหญ่ที่สุด และเป็นโอกาสที่ผู้นำโสมแดงจะได้รับการสนับสนุนสำหรับโครงการอาวุธนิวเคลียร์
ก่อนข้ามแดนเข้าสู่จีนเมื่อเช้าวันอังคาร คิมแวะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการขีปนาวุธ ซึ่งฮอง มิน นักวิเคราะห์ด้านเกาหลีเหนือของสถาบันเพื่อการรวมชาติแห่งเกาหลี มองว่า เป็นการโอ้อวดสถานะมหาอำนาจนิวเคลียร์ก่อนที่คิมจะมีโอกาสกระทบไหล่สีและปูติน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการสนับสนุนเกาหลีเหนือในฐานะประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์)