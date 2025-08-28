ผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จอง อึน เข้าร่วมพิธีสวนสนามกองทัพในปักกิ่งสัปดาห์หน้า

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีน นาย หง เหล่ย แถลงในวันพฤหัสฯ(28 ส.ค.) ว่า ผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จอง อึน จะเดินทางมายังปักกิ่งสัปดาห์หน้า เพื่อเข้าร่วมพิธีรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในการทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นของจีน ซึ่งจะมีการจัดขบวนสวนสนามแสดงแสนยานุภาพกองทัพครั้งประวัติศาสตร์ในวันที่ 3 ก.ย.
ด้านสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่า ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเยือนจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำคิมจะได้มาพบปะกับกลุ่มผู้นำโลกนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่งประมุขเกาหลีเหนือในปี 2011
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เป็นหนึ่งในผู้นำ 26 ประเทศ ที่จะมาร่วมพิธีรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในการทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นของจีนและการยุติสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งจีนเรียกขานวันครบรอบวาระฯนี้เป็น “วันแห่งชัยชนะของจีน” (China’s V-Day)
สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือได้แถลงยืนยันแล้วว่า ผู้นำ คิม จอง อึน จะเดินทางไปจีนตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เพื่อไปร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี ของการยุติสงครามโลก โดยที่ไม่ให้รายละเอียดว่า ประมุขโสมแดงจะไปเยือนจีนกี่วัน จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการกับสีจิ้นผิง, ปูติน, หรือผู้นำชาติอื่นๆหรือไม่
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานอีกว่า สำหรับงานช้างเดินสวนสนามแสดงแสนยานุภาพกองทัพครั้งยิ่งใหญ่ในปักกิ่งนี้ เป็นที่คาดว่าจะไม่มีผู้นำจากสหรัฐอเมริกา และผู้นำจากชาติอำนาจหลักในยุโรปไปเข้าร่วมฯ โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะความขัดแย้งกับปูตินในกรณีสงครามยูเครน
ในพิธีเดินสวนแสดงแสนยานุภาพกองทัพจีนสัปดาห์หน้า ยังเป็นวันที่ “สามผู้นำ” จะแสดงความสมานฉันท์ไม่เพียงระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศโลกใต้ ยังเป็นการประกาศให้ชาวโลกตระหนักถึงความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนืออีกด้วย