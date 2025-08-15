หนังนานกิงกวาดบ็อกซ์ออฟฟิศจีน​ จุดกระแสต่อต้านญี่ปุ่น​

หนังจีน "การสังหารหมู่ที่นานกิง" ฮิตติดอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศฤดูร้อน ทำรายได้กว่า 321 ล้านดอลลาร์ ฉากโหดร้ายของทหารญี่ปุ่นก่อความกังวลเรื่องกระแสต่อต้านญี่ปุ่น
เซี่ยงไฮ้ - (15 ส.ค.) ภาพยนตร์จีนเรื่อง "การสังหารหมู่ที่นานกิงโดยทหารญี่ปุ่นในปี 2480" (Dead to Rights) ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศฤดูร้อน มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมายังสถานที่ถ่ายทำในเซี่ยงไฮ้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี สงครามโลกครั้งที่ 2
ตามรายงานของสื่อจีน ภาพยนตร์เรื่อง "Dead to Rights" ซึ่งออกฉายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ทำรายได้มากกว่า 2.3 พันล้านหยวน (321 ล้านดอลลาร์) และมีผู้ชมมากกว่า 60 ล้านคน
ด้วยฉากที่โหดร้ายของทหารญี่ปุ่นยิงพลเรือนชาวจีนจำนวนมากและโยนเด็กทารกลงกับพื้น ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจก่อให้เกิดกระแสต่อต้านญี่ปุ่นในหมู่ผู้ชม
ภาพยนตร์เรื่องนี้ดำเนินเรื่องในเมืองหนานจิง เมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนภายใต้รัฐบาลชาตินิยม ซึ่งพ่ายแพ้ในสงครามปี 2480 และตกอยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่น เรื่องราวของพลเรือนชาวจีนที่หลบภัยด้วยความพยายามที่จะเอาชีวิตรอด พวกเขาถูกบังคับให้ช่วยช่างภาพทหารญี่ปุ่นล้างฟิล์ม แต่กลับพบฟิล์มเนกาทีฟที่แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของทหารญี่ปุ่น พวกเขาเก็บฟิล์มเนกาทีฟไว้อย่างลับๆ และเสี่ยงชีวิตเพื่อลักลอบนำออกมา
มีผู้ชมหญิงวัย 30 ปีรายหนึ่งที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมาพร้อมกับลูกสาววัยประถม เธอกล่าวว่า "ไม่มีปัญหา" ที่ลูกของเธอจะได้เห็นฉากอันโหดร้ายเหล่านี้
ผู้คนจำนวนมากต่างชื่นชมภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านโพสต์โซเชียลมีเดีย ขณะที่วิดีโอเด็กๆ ที่พูดว่าญี่ปุ่น "ไม่ควรได้รับการให้อภัย" และการฉีกการ์ดตัวละครแอนิเมชันญี่ปุ่นหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นไวรัล
สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้บนพื้นที่ 25,000 ตารางเมตรในเซี่ยงไฮ้ ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ภายในมีอาคารประวัติศาสตร์ของเมืองหนานจิงที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายบางส่วนและเศษซากที่กระจัดกระจาย
หลายครอบครัวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าสตูดิโอถ่ายภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ “ฉันมาที่นี่เพื่อบอกลูกของฉันว่าประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าของจีนจะต้องไม่ถูกลืม” หญิงวัย 38 ปี มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้พร้อมกับลูกสาววัย 9 ขวบกล่าว
บางคนวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ ชายชาวเซี่ยงไฮ้วัย 60 ปี กล่าวว่าเด็กๆ “ไม่ควรได้รับการอบรมให้ผูกใจเจ็บ”
ชายวัย 30 ปีจากหนานจิงกล่าวว่า เขาเชื่อว่าการออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อ "ปลุกเร้าอารมณ์รักชาติและเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนจากการปกครองที่ผิดพลาด" ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยของจีนมหาอำนาจแห่งเอเชีย
ต้นเดือนที่ผ่านมา "Dead to Rights" ได้เข้าฉายรอบปฐมทัศน์ในอเมริกาเหนือ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกา เซี่ย เฟิง ได้กล่าวในการฉายรอบปฐมทัศน์ว่า "ชาวจีน 1.4 พันล้านคนจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆ ที่จะแทรกแซงข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง และประชาชนผู้รักสันติทั่วโลกจะไม่มีวันยอมรับการเคลื่อนไหวใดๆ ที่จะบิดเบือนกลบลบเลือนสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์"
เพื่อเป็นการรำลึกครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นในช่วงปี 1937-1945 จีนจึงวางแผนที่จะจัดขบวนพาเหรดทางทหาร ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมืองหลวงในวันที่ 3 กันยายน
ภาพยนตร์แนวสงครามนี้ยังรอเตรียมเข้าฉายในจีนในปีนี้อีกเรื่อง คือภาพยนตร์เกี่ยวกับหน่วย 731 อันวิปริตของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น จะฉายในวันที่ 18 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 94 ปีเหตุการณ์ระเบิดรางรถไฟใกล้เมืองเสิ่นหยาง สถานการณ์ที่จุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์แมนจูเรียและนำไปสู่การรุกรานของญี่ปุ่น
ผู้คนหลายล้านคนออนไลน์แสดงความสนใจในภาพยนตร์เกี่ยวกับหน่วยนี้ ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยังได้กล่าวว่าได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสงครามชีวภาพและสงครามเคมีของญี่ปุ่นในจีนระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2