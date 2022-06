คาลินินกราดกับการจุดชนวนสงครามโลก!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงหนีไม่พ้นต้องหันไปจับจ้องเขม้นยังอาณาบริเวณพื้นที่เล็กๆ แค่ระดับแมวดิ้นตาย คือมีเนื้อที่แค่ประมาณ 223 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเอง และเผอิญไปสอดแทรกอยู่ระหว่างประเทศ “พันธมิตรนาโต” อย่างลิทัวเนียและโปแลนด์ นั่นคือพื้นที่ถูกเรียกขานในนาม(Kaliningrad) อันเป็นดินแดนของรัสเซียเขา แต่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่เลยไปจ่อติดกับทะเลบอลติกที่อยู่กันคนละฟาก...ดังนั้น...เมื่อรัฐบาลลิทัวเนียเขาตัดสินใจประกาศเส้นทางติดต่อทั้งทางถนน ทางรถไฟ ระหว่างรัสเซียกับดินแดนแห่งนี้ อันส่งผลให้บรรดาข้าว-ของ-สินค้ารัสเซียไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ที่เคยส่งเข้าไปขายในยุโรป ไม่ว่าประเภทน้ำมัน ถ่านหิน เหล็ก เครื่องแก้ว อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือสินค้าเทคโนโลยีทั้งหลายรวมทั้งข้าว-ปลา-อาหาร ฯลฯ ไม่สามารถขนส่งลำเลียงได้แบบเดิมๆ พื้นที่เล็กๆ แห่งนี้ เลยแทบไม่ต่างอะไรไปจากหรือที่สามารถลั่นไก สามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ตูมๆ ตามๆ ชนิดอาจลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องโต ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้...คืองานนี้...ไม่ว่ารัฐบาลลิทัวเนียเขาจะไปกินดีหมี-หัวใจเสือมาจากที่ไหน? เมื่อไหร่? หรือเป็นเพราะการกดดัน การยุแยงตะแคงรั่ว จากคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตกหรือไม่? ประการใด? ก็แล้วแต่จะว่ากันไป แต่การกระทำดังกล่าวโดยลักษณะลีลาแล้วก็คงไม่ต่างอะไรไปจากการเล่นบทหรือรุ่นโบร่ำโบราณ ที่ชอบนั่งโหยหวนครวญคราง ร้องเพลงรออยู่ตรงหัวสะพาน พึมๆ พัมๆ บทเพลง เนื้อร้อง ประเภทอะไรประมาณนั้น โดยถ้าหากเกิดอดใจไม่ไหว โผเข้าโดดถีบ หรือสาวหมัดเข้าใส่ โอกาสที่จะเกิดรายการรุมเหยียบ รุมกระทืบ รุมมือ รุมตีน อย่างชนิดตรงไป-ตรงมา อย่างเป็นระบบและกิจการ อันเนื่องมาจากความเป็นของประเทศเล็กๆ อย่างลิทัวเนีย สามารถกลายเป็นเงื่อนไข-ข้ออ้างตามในอันที่จะทำให้บรรดาประเทศพันธมิตรยุโรปอีกกว่า 20 ประเทศ ต้องร่วมรุมมือ รุมตีน ใส่หมีขาวรัสเซียตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ และนั่นก็จะกลายเป็นหรือกระทั่งเอาง่ายๆ!!!อันนี้นี่แหละ...เลยทำให้ต้องหันไปจับจ้องมองเขม้นอย่างเป็นพิเศษ ว่าสุดท้ายแล้ว...มันจะออกหัว ออกก้อย หรือออกกลางกันแน่!!! เพราะถ้าว่าไปแล้ว...เมื่อมาถึงขั้นนี้ คงต้องยอมรับว่าความพยายามที่จะออกจากโลกทั้งโลก ของคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก มันออกจะหรือไม่เป็นไปตามความปรารถนาและต้องการของและเครือข่ายประเทศบริวารอย่างเห็นได้โดยชัดเจน หรือไม่เพียงแต่ไม่สามารถทำให้ประเทศมหาอำนาจคู่แข่งอย่างรัสเซีย เศรษฐกิจรัสเซีย ต้องฉิบหาย-วายวอดดังที่หวังและตั้งใจ ยิ่งนานวัน...บรรดาประเทศที่กับอเมริกาและตะวันตก ไม่คิดจะต่อต้าน โดดเดี่ยวรัสเซีย ยิ่งปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นๆ ยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลางโดยส่วนใหญ่ หรือกระทั่งประเทศอเมริกา อย่างละตินอเมริกาก็ตามที...แม้ว่าบรรดาหลายต่อหลายรายจะออกเกลี้ยกล่อม โน้มน้าวและกดดันบรรดาประเทศต่างๆ ในแบบไหน? อย่างไร? ก็แล้วแต่ แต่อย่างที่รัฐมนตรีอินตะระเดียท่านได้พูดเอาไว้ชัดเจนในเวทีประชุมเมื่อเร็วๆ นี้นั่นแหละว่า...การปรากฏตัวของที่ล้วนแล้วแต่ต้องการอำนาจอธิปไตยในการตัดสินใจนโยบายต่างๆ บนพื้นฐานความปรารถนาและต้องการของตัวเอง ได้อุบัติขึ้นมาจนทำให้แทบทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแบบชนิดหรือแบบระเบียบโลกยุคเก่ามิมีวันหวนคืนกลับมาได้อีก ดังที่ผู้นำรัสเซียท่านว่าไว้ มันชักจะเป็นยิ่งเข้าไปทุกที...อีกทั้งความพยายามเร่งเร้า กดดัน ให้บรรดาประเทศต่างๆ ต้องตัดสินใจไปในทางใด ทางหนึ่ง ตามที่ “ประมุขโลก” และพันธมิตรบริวารแห่งชาติตะวันตกมุ่งหวังและต้องการ กลับยิ่งก่อให้เกิดในการหรือเกิดความพยายามในการก่อสร้างหรือเพื่อรองรับโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไป ไม่ว่าการคิดสร้างของตัวเองขึ้นมาใหม่ การเปลี่ยนทุนสำรองเงินตราที่จะนำไปสู่การปฏิเสธเงินดอลลาร์ หรือกันเป็นแผงๆ หรือการคิดเนรมิต สรรค์สร้าง ระบบการชำระบัญชีการโอนเงินระหว่างประเทศ ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบเดิมๆ ที่เรียกกันว่าอีกต่อไป โดยจะหันไปใช้ระบบ(System for Transfer of Financial Messages) ของรัสเซีย หรือระบบ(The Cross-Border Interbank Payment System) ของจีนหรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่ เพราะระบบเดิมๆ มันชักเป็นไปอย่างที่ผู้นำชาติแอฟริกาและประธานการประชุม “ประธานาธิบดีเซเนกัลท่านพูดเอาไว้แบบตรงไป-ตรงมานั่นแหละว่า มันเป็นระบบที่ “เป็นไปไม่ได้” หรือระบบที่ก่อให้เกิด “ความยากลำบาก” ต่อบรรดาชาติแอฟริกาทั้งหลาย ในการซื้อปุ๋ยและสินค้าต่างๆ จากรัสเซีย อันเนื่องมาจากแรงกดดันจากคุณพ่ออเมริกาและชาติตะวันตกนั่นเอง โดยบรรดาสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่านี้ ได้เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นมามั่งแล้ว ในการประชุมกลุ่มประเทศครั้งที่ 14 นับตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา...พูดง่ายๆ ว่า...ความพยายามในขณะที่ประเทศที่มีเป็นอันดับ 2 ของโลกและกำลังจะกลายเป็นอันดับ 1 ของโลกในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกลอย่างคุณพี่จีน ไปจนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 6 ของโลกและกำลังจะกลายเป็นอันดับ 3 ของโลกในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกลอีกเช่นกัน อย่างคุณปู่อินตะระเดีย ต่างไม่คิดจะเอาด้วย หรือไม่คิดจะไปตามแรงกดดันของคุณพ่ออเมริกาและชาติตะวันตกด้วยกันทั้งสิ้น ตัวเลขการสั่งซื้อน้ำมันรัสเซียของจีนที่เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด ไม่ต่างไปจากอินตะระเดีย ล้วนแต่ถือเป็นข้อพิสูจน์ ยืนยัน ถึงสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี หรือกระทั่งถอนตัวของบรรดาจากตะวันตก ยังกลับกลายเป็นการให้กับบรรดาบริษัทธุรกิจจีนและอินเดีย ที่พร้อมขยับขยายตัวเองเข้าไปแทนที่แบบชนิดก้าวต่อก้าวเอาเลยถึงขั้นนั้น ด้วยเหตุนี้...โอกาสจากโลกทั้งโลกของอย่างคุณพ่ออเมริกาและชาติตะวันตก จึงออกอาการหรือดังที่ว่าเอาไว้แล้วนั่นเอง...ดังนั้น...การโดยอาศัยประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงแค่ไม่ถึง 3 ล้านคนอย่างลิทัวเนีย แถมยังเป็นประเทศเกิดใหม่หลังการล่มสลายของหรือส่วนหนึ่งของรัสเซียมาแต่เดิม มาใช้เป็นในระดับด้วยการสร้างความเปรี้ยวมือ เปรี้ยวตีน ให้กับหมีขาวตัวนี้ อย่างชนิดตรงไป-ตรงมา หรือระดับที่ฝ่ายรัสเซียเขาถือเป็นการเอาเลยถึงขั้นนั้น จึงเป็นอะไรที่น่าห่วง น่ากังวลมิใช่น้อย ว่าสุดท้ายแล้ว...หมีขาวรัสเซียที่ได้ชื่อว่าค่อนข้างเอามากๆ จะมีต่อการรุกคืบและรุกฆาตในแบบไหน? อย่างไร? คือถ้ามองถึงในระดับโลกแล้ว การเลี่ยงที่จะกับคุณพ่ออเมริกาและนาโต หรือการหันมาเล่นต่อไปเรื่อยๆ ค่อยๆ โอบ ค่อยๆ เลื้อย ค่อยๆ รัดแบบอาจเป็นอะไรที่เข้าท่ากว่า โดยเฉพาะเมื่อหรือกำลังหมดสภาพลงไปอย่างเห็นได้โดยชัดเจน ยิ่งโดยเฉพาะช่องทางในการขนส่งสินค้าต่างๆ ของรัสเซีย ก็ใช่ว่าจะถึงขั้นต้องถูกลงไปโดยสิ้นเชิง ยังมีช่องทางการขนส่งทางอากาศ ทางน้ำ หรือทางเรือเฟอร์รี่จากทะเลบอลติกได้อีกเยอะแยะมากมาย แต่ก็นั่นแหละ...ถ้าท่านเกิดอดรนทนไม่ไหว เกิดเปรี้ยวมือ เปรี้ยวไม้ แบบ “พระเอกหนังไทย” ขึ้นมาจริงๆ คงต้องสารภาพว่ายังว่าพื้นที่เล็กๆ อย่างเมืองจะกลายเป็นตัวหรือเป็นตัวให้การเปลี่ยนแปลงโลกยุคเก่าไปสู่โลกยุคใหม่ อาจหนีไม่พ้นต้องก้าวผ่าน “สงครามในระดับโลก” ขึ้นมาด้วยหรือไม่? ประการใด?