นักวิทย์ฯ องค์การบริหารมหาสมุทรเผย รอยรั่วโอโซนมีขนาดเล็กลงที่สุดในรอบหลายปี ส่งสัญญาณว่าชั้นบรรยากาศได้รับการฟื้นฟู

นักวิทยาศาสตร์องค์การบริหารมหาสมุทร (NOAA) และองค์การนาซา (NASA)เผยข้อมูลน่ายินดีในการสำรวจชั้นบรรยากาศโลกครั้งล่าสุดปี 2025 พบว่ารอยรั่วโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นจุดที่มีรอยรั้วโอโซนขนาดใหญ่ ได้มีขนาดเล็กที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019 เป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของชั้นโอโซนและชั้นบรรยากาศโลกของเรา
ชั้นโอโซนของโลก ถือเป็นสิ่งที่คอยปกป้องสิ่งมีชีวิตบนโลกจากรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ แต่เนื่องจากมนุษย์เราได้มีการปล่อยสาร CFC (Chlorofluorocarbon) จากกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิต โดยสารชนิดนี้เป็นกลุ่มสารเคมีสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย คาร์บอน ฟลูออรีน และคลอรีน และยังเป็นหนึ่งในสารที่ส่งผลให้ชั้นโอโซนถูกทำลาย จนเกิดเป็นรอยรั่วโอโซน (Ozone Hole) ในชั้นบรรยากาศ
ปัจจุบันแม้ว่ารอยรั่วของโอโซนจะพบได้ทั่วไปในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ แต่รอยรั่วโอโซนที่รุนแรงที่สุดได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ.1985 เหนือทวีปแอนตาร์กติก โดยจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกใต้ การเกิดรอยรั่วขนาดใหญ่ที่บริเวณนี้มีปัจจัยจากอุณหภูมิที่เย็นและปฏิกิริยาทางเคมี ถือเป็นปรากฏการณ์ที่อันตรายอย่างมากมาก เพราะทำให้รังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาถึงพื้นโลกมากขึ้น ส่งผลร้ายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เหนือทวีปแอนตาร์กติก
พอล นิวแมน (Paul Newman) นักวิทยาศาสตร์อาวุโสมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ และหัวหน้าทีมวิจัยโอโซนของ NASA กล่าวว่า การสำรวจชั้นบรรยากาศในปี 2025 นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา พบรอยรั่วโอโซนในซีกโลกใต้เหนือทวีปแอนตาร์กติกามีขนาดเล็กลงที่สุดในรอบ 5 ปี โดยมีขนาด 21 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุด คือ 26 ล้านตารางกิโลเมตร ในปี 2023 และยังมีขนาดเล็กลงจนกระทั่งใกล้จะหายไปแล้ว นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่มีรอยรั่วโอโซนขนาดเล็กลงเมื่อเปรียบเทียบกับรอยรั้วขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2020 - 2023
งานวิจัยในวารสาร Nature Climate Change ปี 2024 เผยว่า พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ที่มีเนื้อหาว่าด้วยการห้ามใช้สารทำลายชั้นโอโซนตั้งแต่ปี 1987 ได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สำเร็จ และลดผลกระทบจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากก๊าซเหล่านี้เร็วขึ้น 5 ปี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ประเมินว่าการยกเลิกใช้สารเคมีเหล่านี้ จะช่วยให้ชั้นโอโซนเหนือแอนตาร์กติกา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บางที่สุดและมีรอยรั้วโอโซนใหญ่ที่สุดฟื้นตัวกลับสู่ระดับเดียวกับปี 1980 ภายในปี 2066
การที่รอยรั้วโอโซนมีขนาดเล็กลงและปิดตัวลงเร็วขึ้นในปี 2025 เป็นสัญญาณว่าชั้นบรรยากาศของโลกได้รับการฟื้นฟู และเป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งที่สามารถบรรลุได้เมื่อประชาคมระหว่างประเทศร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
