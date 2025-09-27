ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก “A23a” แตกสลายแล้ว หลังลอยอยู่ในทะเลมากว่า 40 ปี : Science Did you know?

หลังจากครองตำแหน่ง “ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มากว่า 40 ปี ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ A23a ได้แตกออกแล้ว โดยนักวิทยาศาสตร์จากสำนักงานสำรวจแอนตาร์กติกาของสหราชอาณาจักร (British Antarctic Survey - BAS) ได้เผยว่า A23a ได้แตกออกเป็นแผ่นขนาดเล็กหลายแผ่น ทำให้ขนาดปัจจุบันลดลงอย่างมาก เหลือพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตร (กว้างประมาณ 60 กิโลเมตร) จากขนาดก่อนหน้านี้ 3,672 ตารางกิโลเมตร และมีแนวโน้มว่าจะลดขนาดลงเรื่อยๆ
ข้อมูลในการแตกตัวของภูเขาแข็งยักษ์เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ แต่การแตกตัวขนาดใหญ่ของน้ำแข็งก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่มากพอที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่า การแตกจะเกิดขึ้นบ่อยเมื่อโลกมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือไม่ แต่ข้อมูลที่ชัดเจนคือ ชั้นน้ำแข็งได้สูญเสียมวลของมันไปหลายล้านตันจากการละลายในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่น้ำทะเลอุ่นขึ้น การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทร และที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากมนุษย์ กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจในแอนตาร์กติกา ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรุนแรง
ปัจจุบันแผ่นน้ำแข็งของ A23a กำลังแตกออกเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า ปกติภูเขาน้ำแข็งจำนวนมากไม่สามารถลอยมาได้ไกลถึงเพียงนี้ แต่ด้วยขนาดมหึมาของ A23a ทำให้มันอยู่รอดได้นานผิดปกติ อย่างไรก็ตามภูเขาน้ำแข็งทุกก้อนย่อมถึงจุดจบ เมื่อลอยพ้นจากน่านน้ำเยือกแข็งของแอนตาร์กติกา
นักวิทยาศาสตร์ BAS ระบุว่า ภูเขาน้ำแข็ง A23a กำลังแตกตัวอย่างรุนแรงเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือ เพราะน้ำทะเลในบริเวณนี้อุ่นเกินกว่าจะรักษาสภาพก้อนได้ อีกทั้งยังถูกคลื่นซัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงสร้างด้านล่างเปราะบางและผุพังอย่างรวดเร็ว และตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา A23a เคยสร้างความกังวลว่าจะกระทบต่อพื้นที่หากินของเพนกวินและแมวน้ำรอบเกาะเซาท์จอร์เจียในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ แต่ในที่สุดภูเขาน้ำแข็งก็เคลื่อนตัวออกไป
A23a เป็นภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมา และถือเป็นหนึ่งในภูเขาน้ำแข็งที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยได้มีการแตกตัวจากหิ้งน้ำแข็งฟิลช์เนอร์ – รอนเน ในแอนตาร์กติกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 เมื่อครั้งอดีตแผ่นน้ำแข็งนี้มีน้ำหนักประมาณ 1.1 ล้านตัน และครอบคลุมพื้นที่ 3,672 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครมากกว่า 2 เท่า ทำให้ A23a ครองตำแหน่งภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้งเช่น A68 ในปี 2017 และ A76 ในปี 2021 ที่ขึ้นมาครองตำแหน่งแทน
แต่ในปัจจุบันภูเขาน้ำแข็งยักษ์ A23a ได้เสียตำแหน่งดังกล่าวไปตลอดกาล เนื่องจากมีการแตกออกเป็นแผ่นขนาดเล็กหลายแผ่น หลังจากลอยอยู่ในทะเลได้นานเกือบ 40 ปี
“การละลายของน้ำแข็งและการปล่อยน้ำจืดเย็นจำนวนมหาศาลน่าจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นทะเลโดยรอบ และสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจผลกระทบเหล่านี้ เนื่องจากภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่อาจกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในเซาท์จอร์เจีย พื้นที่ใกล้แอนตาร์กติกา อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน”
... โฆษกสำนักงานสำรวจแอนตาร์กติกาฯ (BAS) กล่าว
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - -
- sciencealert.com (Colossal Antarctic Iceberg Is Finally Breaking Apart After 40 Years)
- cnn.com (World’s biggest iceberg, A23a, has broken up)