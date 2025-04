นักวิจัย NASA เผย ธารน้ำแข็งทางตะวันตกของแอนตาร์กติกากำลังละลายอย่างรวดเร็ว จนเลยจุดที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว

- science.nasa.gov

- edition.cnn.com

แม้ว่าหรือดินแดนขั้วโลกใต้ จะได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นพื้นที่ที่หนาวเย็นที่สุดในโลก เมื่อฟังดูแล้วอาจเหมือนว่าดินแดนใต้สุดของโลกแห่งนี้ จะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาวะโลกร้อนเหมือนทวีปอื่นๆ มากนัก แต่จากการศึกษาวิจัยใหม่โดยนักวิจัยจาก NASA พบว่าได้เผยการศึกษาทวีปแอนตาร์กติกา จากข้อมูลดาวเทียมและเครื่องบินที่รวบรวมมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ว่า ทวีปที่หนาวเย็นที่สุดในโลกกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนไม่ต่างจากทวีปอื่นๆ ข้อมูลในปัจจุบันพบว่าและจะละลายหมดในศตวรรษหน้า โดยเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไปจากข้อมูลการศึกษา กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรที่มีอุณภูมิสูงขึ้นได้ไหลทะลักเข้ามาในทะเลอามันด์เซ็น ทะเลทางตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกาที่อยู่ติดกับธารน้ำแข็งบริเวณนั้น ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ ทำให้น้ำแข็งละลายเร็วกว่าที่เคยคาดไว้ และหากมีการละลายอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ระดับน้ำทะเลของโลกในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ประมาณ 1.20 เมตรทีมนักวิจัยเผยว่าหนึ่งในธารน้ำแข็งสำคัญในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกา ละลายหายไปแล้วกว่า 45 กิโลเมตร ถือเป็นอัตราความเร็วสูงสุดจากสถิติตั้งแต่ปี 2539 และยังพบอีกว่า บริเวณฝั่งตะวันตกนี้ไม่มีแนวหรือสันเขาน้ำแข็ง ที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันไม่ให้แผ่นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกละลาย จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมนักวิจัยจึงสรุปว่าการหายไปของน้ำแข็งในภาคส่วนนี้ไม่อาจหยุดยั้งได้”แม้จะเป็นข้อมูลที่น่ากังวลแต่ทางทีมนักวิจัยได้ประมาณการถึงผลกระทบในอนาคตอย่างระมัดระวัง และชี้ว่าการละลายของน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาตามอาจใช้เวลานานหลายศตวรรษ และแม้ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้ว แต่การหันมาร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมอาจช่วยชะลอการพังทลายของธารน้ำแข็งได้(West Antarctic glacier loss appears unstoppable)(Ice melt in part of Antarctica ‘appears unstoppable,’ NASA says)