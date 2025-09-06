รู้ไหม? สัตว์ที่คร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดคือชนิดใด และประเทศใดไม่มีสัตว์ชนิดนั้น : Science Did you know?

หากถามว่าสัตว์ชนิดใดที่คร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ หลายๆ คนคงคิดว่าต้องเป็น สิงโต เสือ หรือฉลามในท้องทะเล แต่คำตอบไม่ใช่สัตว์เหล่านั้นแต่เป็น “ยุง” ซึ่งประวัติศาสตร์ในหลายๆ พื้นได้มีการบันทึกว่ามนุษย์จำนวนมากได้เสียชีวิตเพราะโรคที่มียุงเป็นพาหะ ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออก มาลาเรีย หรือไข้เหลือง ซึ่งเจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็ยังมีจำนวนมากและมีอยู่ในเกือบทุกพื้นที่ทั่วโลก และด้วยขนาดตัวที่เล็กทำให้กลายเป็นภัยเงียบที่สามารถแพร่กระจายโรคร้ายได้อย่างรวดเร็ว
แม้จะดูเหมือนยุงอาศัยอยู่ทั่วทุกที่ แต่ก็มีบางพื้นที่ที่ปราศจากยุง นั้นคือ "ไอซ์แลนด์” เกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่น ประเทศนอร์เวย์ เกาะกรีนแลนด์ และพื้นสกอตแลนด์ เต็มไปด้วยยุงหลากหลายสายพันธุ์ ทำให้ไอซ์แลนด์คือพื้นที่ที่ปราศจากยุงโดยสิ้นเชิง
การที่ไอซ์แลนด์เป็นพื้นที่ที่ปราศจากยุงโดยสิ้นเชิงนั้น ศาสตราจารย์กิสลี มาร์ กิสลาสัน (Gísli Már Gíslason) ศาสตราจารย์ด้านชลวิทยา (การศึกษาเกี่ยวกับทะเลสาบและน้ำจืด) แห่งมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ ได้อธิบายว่า …
“สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตของยุง เนื่องจากยุงมีวงจรชีวิต 4 ระยะ ตั้งแต่ไข่ไปจนถึงตัวเต็มวัย และต้องอาศัยน้ำเพื่อฟักและเติบโตก่อนเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งสภาพอากาศของไอซ์แลนด์กลับมีฤดูหนาวที่ยาวนาน และที่สำคัญคือวัฏจักรน้ำของเกาะแห่งนี้ คือเป็นน้ำแข็ง จากนั้นก็ละลายและกลับเป็นน้ำแข็งใหม่ โดยเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ทำให้น้ำในแอ่งหรือบึงที่น่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงไม่เหมาะต่อการขยายพันธุ์ และแม้ไอซ์แลนด์จะขึ้นชื่อในเรื่องน้ำพุร้อนแต่อุณหภูมิและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำร้อนไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของยุงเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เกาะแห่งนี้ปราศจากยุงโดยสิ้นเชิง”
นอกจากไอซ์แลนด์ ก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่คือ “แอนตาร์กติกา” ที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นมากเหมือนกัน แต่แอนตาร์กติกาหรือที่บางคนเรียกว่า “พื้นที่ขั้วโลกใต้” ไม่ใช่ประเทศ
แม้จะฟังดูเป็นสวรรค์ของคนที่ไม่ชอบยุง แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาในเรื่องยุงได้เผยข้อมูลว่า ภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงยืดตัวออกไป หากน้ำแข็งละลายแล้วไม่กลับมาแข็งตัวเร็วเหมือนเดิม วงจรการฟักตัวของยุงอาจมีโอกาสสมบูรณ์ขึ้น และในอนาคตอาจทำให้ไอซ์แลนด์หายจากการเป็นพื้นที่ที่ปราศจากยุงก็เป็นได้
