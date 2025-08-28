ไทยพีบีเอสร่วมรณรงค์กำจัดยุงลาย ผ่าน The Visual “Little Murderer : เจ็บนี้...แค่ยุงกัด!”

ไทยพีบีเอส เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยไข้เลือดออกที่ทวีความรุนแรงในปี 2568 ผ่าน The Visual "Little Murderer: เจ็บนี้...แค่ยุงกัด!" ชวนประชาชนสวมบทนักสืบ เรียนรู้วิธีป้องกันและกำจัด "ยุงลาย" ฆาตกรตัวจิ๋วที่คร่าชีวิตคนไทยได้อย่างไม่รู้ตัว ในรูปแบบ Data Visualization และ Data Storytelling พร้อมร่วมรณรงค์กับคณะกรรมการว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในประเทศไทย ภายใต้เป้าหมาย Dengue-Zero ลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกให้ต่ำกว่า 70,000 คนต่อปี
จากผลพวงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้โรคระบาดกำลังทวีความรุนแรงและแพร่กระจายวงกว้าง หนึ่งในโรคที่ต้องจับตาคือ "โรคไข้เลือดออก" ที่มักระบาดหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี โดยปี 2568 มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่าทุกปี ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ส.ค. 68 มีผู้ป่วยอยู่ที่ 39,283 คน แม้จะลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2567 ถึง -48.7% แต่อาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหากไม่มีมาตรการป้องกันอย่างทั่วถึง นี่คือสัญญาณเตือนที่เราทุกคนต้องไม่มองข้าม
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดย สำนักสื่อดิจิทัล หน่วยงานที่จัดทำเว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ย่อยเนื้อหาให้เป็นเรื่องเล่าเข้าใจง่าย เผยแพร่สู่สายตาประชาชน ในรูปแบบ Data Visualization ภายใต้ชื่อ The Visual by Thai PBS เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาความรู้เชิงลึกหรือประเด็นที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ไข้เลือดออกระบาด ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่คร่าชีวิตคนไทยได้อย่างไม่รู้ตัว จึงร่วมรณรงค์กับแคมเปญ Dengue-Zero ภายใต้เป้าหมายท้าทายของคณะกรรมการว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2568 ในไทยต้องมียอดผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกไม่เกิน 70,000 คน จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทะลุ 100,000 คนต่อปี ในรอบปี 2566 และปี 2567 ก่อน
ด้วยการจัดทำเนื้อหา The Visual ในหัวข้อ "Little Murderer: เจ็บนี้...แค่ยุงกัด!" คลิกชมเนื้อหาได้ที่ www.thaipbs.or.th/TheVisualLittleMurderer เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักเกี่ยวกับยุงลาย เห็นถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ผ่านการจำลองสถานการณ์ให้ประชาชนสวมบทบาทเป็น "นักสืบ" สืบค้นวิธีรับมือกับ "ยุงลาย" ฆาตกรตัวจิ๋วอย่างรอบด้าน ทั้งการป้องกันในชีวิตประจำวัน การจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้าน และทางเลือกใหม่ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป) ที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อเดงกีแบบมีอาการได้ถึง 80.2% ภายใน 1 ปี
คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวว่า “สื่อมีบทบาทสำคัญในฐานะกระบอกเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในสังคม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ไม่เพียงเฉพาะเด็กกับผู้สูงอายุ แต่ประชาชนทุกวัยล้วนมีความเสี่ยง ไทยพีบีเอสจึงจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับยุงลายและโรคไข้เลือดออก นำเสนอผ่าน The Visual by Thai PBS ในรูปแบบ Data Visualization และ Data Storytelling ที่เข้าใจง่าย สื่อสารได้อย่างทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนผ่านการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ เกมถามตอบ Interactive สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนไม่รู้สึกว่าความรู้วิชาการเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่ยังทำให้สนุกแบบมีสาระ เสริมด้วยสถิติและเกร็ดความรู้จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมดนี้ ไทยพีบีเอสไม่เพียงมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลายเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้ The Visual by Thai PBS เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา หรือคนทั่วไปได้อีกด้วย สอดรับกับพันธกิจความเป็น "สื่อสาธารณะ" ของไทยพีบีเอส ที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นการต่อยอดเนื้อหาจาก The Visual "เธอไม่เปลี่ยนแปลง ร้อนนี้จึงเปลี่ยนไป" ที่นำเสนอประเด็นภาวะโลกร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลง ทำให้อากาศร้อนมากขึ้นทุกปี และเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของสรรพชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะโลกร้อน เช่น ยุงลายเจริญเติบโตเร็วขึ้น นำไปสู่โรคไข้เลือดออกระบาดอย่างเป็นวงกว้าง และต่อยอดเนื้อหาจาก The Visual "โลกเดือด ยุงลายกัดดุ-แพร่พันธุ์เร็ว" โดยเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของยุงลาย ที่เป็นวัฏจักรชีวิตของยุง สถิติผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกที่วิเคราะห์ตามกลุ่มอายุ อาชีพ พื้นที่ พร้อมนำเสนอเกร็ดความรู้จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ผ่านการนำเสนอแบบผสมผสานภาพกราฟิก ข้อมูลเชิงโต้ตอบ (Interactive) และเนื้อหาแบบ Step-by-Step ช่วยให้ประชาชนเข้าใจปัจจัยเสี่ยงและวิธีป้องกันได้อย่างถูกต้อง
ไทยพีบีเอส ร่วมกับ คณะกรรมการว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อร่วมรณรงค์ลดยอดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกให้เป็นศูนย์ และเติมเต็มความรู้เรื่องไข้เลือดออกในรูปแบบ Data Visualization กับ The Visual by Thai PBS ซึ่งไม่เพียงนำเสนอความรู้เท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังตั้งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของประชาชน ทั้งในด้านจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน การสังเกตอาการเบื้องต้นของโรค การใช้มาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ประชาชนสามารถติดตามเนื้อหาความรู้เรื่องไข้เลือดออก และสวมบทนักสืบกำจัดยุงลายกับ The Visual "Little Murderer: เจ็บนี้...แค่ยุงกัด!" ได้แล้วทาง www.thaipbs.or.th/TheVisualLittleMurderer และเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายจาก The Visual By Thai PBS ที่ www.thaipbs.or.th/TheVisual
