VIPA ชวนประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "หนึ่งวันคนธรรมดา…ไม่ธรรมดา" ชิงรางวัล 1.4 แสนบาท

VIPA ชวนคนรุ่นใหม่ประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น “หนึ่งวันคนธรรมดา…ไม่ธรรมดา” โครงการ 'Pitching Project 2025' คว้าโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานสารคดีกับไทยพีบีเอส พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดย นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ไทยพีบีเอส ให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่พัฒนาผู้ผลิตหน้าใหม่ ได้จัดให้มีการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น ในโครงการ "VIPA Pitching Project 2025" ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงของไทย VIPA (Vision and Passion) ทุกความสุข... ดูฟรี ไม่มีโฆษณา โดยการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ร่วมส่งไอเดียเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์ผลงานสารคดีสั้น 3 - 5 นาที ภายใต้แนวคิด "A Day in a Life - The Power of Human" และคว้าโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานสารคดีกับไทยพีบีเอส และร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 140,000 บาท ส่งไอเดียผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 กันยายน 2568 ทาง https://www.VIPA.me/PitchingProject2025
VIPA เปิดโอกาสให้เยาวชนและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพด้านการผลิตสารคดีสั้นระดับมืออาชีพ โดยผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้ร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเทคนิคการทำสารคดีกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสารคดี อาทิ "พัฒนะ จิรวงศ์" ผู้กำกับสารคดีและนักเขียนบทภาพยนตร์ ที่เคยฝากผลงานไว้กับภาพยนตร์สารคดีชุด วงแหวนใต้สำนึก เรื่อง The Tutor ออกอากาศทางไทยพีบีเอส, "ภาคิณ สุขขี" ผู้กำกับสารคดี Biodiversity in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ ร่วมด้วย "กรภัทร ภวัครานนท์" และ "เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์" 2 ผู้กำกับฯ มือดี ที่ถ่ายทอดแง่มุมผ่านการกำกับภาพยนตร์สารคดีไว้อย่างแยบยล
สำหรับกติกาและเงื่อนไขการประกวด ผู้ที่สนใจส่งไอเดียประกวดผลงานการผลิตสารคดีสั้น 3 - 5 นาที ภายใต้แนวคิด "A Day in a Life - The Power of Human หนึ่งวันคนธรรมดา…ไม่ธรรมดา" นำเสนอเรื่องราวของ "คน" และอาชีพที่ไม่เคยถูกเล่า หรือผู้คนที่กำลังทำสิ่งธรรมดา ที่อาจเป็นเรื่องไม่ธรรมดาในสายตาของผู้อื่น สะท้อนคุณค่าใหม่ของการเล่าเรื่องมนุษย์ในสังคม และมุมมองการใช้ชีวิต รวมทั้งเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ ส่งเสริมความเข้าอกเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นำไปสู่การพัฒนาชีวิตและการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ สมัครร่วมกิจกรรม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.VIPA.me/PitchingProject2025 หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-790-2337 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) Email: Webmaster@VIPA.me
