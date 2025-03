ไทยพีบีเอส - ภาคีฯ ชวนหาคำตอบ คนกรุงจะตายดีได้ไหม? ใน “Policy Forum” ตั้งใจว่า จะตายดี :ปล.ฉันอยู่ในกรุงเทพฯ

The Active - Policy Watch Thai PBS ชวนหาคำตอบ คนกรุงจะตายดีได้ไหม? ในระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อน กับ Policy Forum ตั้งใจว่า จะตายดี :ปล.ฉันอยู่ในกรุงเทพฯ พูดคุยเรื่องนโยบายตายดี เส้นทางสู่การตายดีที่ออกแบบได้ ในงาน “Death Fest 2025องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ หรือ The Active ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด Policy Forum ตั้งใจว่า จะตายดี :ปล.ฉันอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อชวนติดตาม นโยบายตายดี สัมผัสประสบการณ์และเส้นทางสู่การตายดีที่ออกแบบได้ พร้อมหาคำตอบ คนกรุงจะตายดีได้ไหม ในระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อน วันที่ 22 มี.ค. 2568 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่งาน “Death Fest 2025”โดยมีผู้ร่วมสนทนา นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พญ.จิราภา คชวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสิรินธรม อรณา ชัยสุขสังข์ ผู้ดูแลผู้ป่วย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร เยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และสุวรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม Peaceful Death ดำเนินรายการโดย ณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอสพร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการ “ออกแบบการตายดีในแบบของตัวเอง” ที่จะช่วยสำรวจความคิดและมุมมองเกี่ยวกับการตายที่สงบสุข พร้อมแสดงสถานการณ์ “นโยบายชีวาภิบาล” ในไทยและการออกแบบการตายดีจาก 20 Persona ที่ร่วมออกแบบการตายของตัวเอง มาร่วมสำรวจคำตอบและมองหาวิธีการตายดีในสังคมปัจจุบัน ผ่าน Policy Forum และกิจกรรมที่น่าสนใจนี้ ในบูธ Policy Watch Thai PBS ที่งาน Death Fest 2025 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 - 23 มี.ค. 2568 ที่ IMPACT Exhibition Hall 6 ภายใต้แนวคิด “Better Living, Better Leavingทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสด Policy Forum ตั้งใจว่า จะตายดี :ปล.ฉันอยู่ในกรุงเทพฯ ได้ทาง Facebook The Active, Policy Watch, Thai PBS และ Youtube The Active, Thai PBSไม่พลาดทุกข่าวสาร สาระความรู้ และคอนเทนต์คุณภาพ ติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่▪ Website : www.thaipbs.or.th▪ Application : Thai PBS▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin