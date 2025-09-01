“ธารน้ำแข็งเปอร์ริโต โมเรโน” มรดกโลกในอาร์เจนตินา กำลังละลายเร็วที่สุดในรอบศตวรรษ

โลกร้อนเป็นเหตุ นักวิทย์ชี้ “ธารน้ำแข็ง เปอร์ริโต โมเรโน” แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในอาร์เจนตินา กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบร้อยปี
รายงานจากสำนักข่าวในต่างประเทศเมื่อเดือนที่ผ่านมา ระบุว่า ธารน้ำแข็งเปอร์ริโต โมเรโน (Perito Moreno Glacier) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญ และเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศอาร์เจนตินา ที่ก่อนนี้เคยเป็นธารน้ำแข็งไม่กี่แห่งที่ยังคงมีความเสถียร แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า ธารน้ำแข็งชื่อดังกำลังเผชิญ “การละลายและหดตัวลงที่รุนแรงที่สุดในรอบร้อยปี” สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เริ่มปรากฏชัดเจน
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Communications Earth & Environment ระบุว่า ธารน้ำแข็งเปอร์ริโต โมเรโน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตน้ำแข็งปาตาโกเนียตอนใต้ เคยยึดแน่นอยู่ในหุบเขามาหลายทศวรรษ แต่ปัจจุบันกำลังสูญเสียการยึดเกาะกับพื้นหินเบื้องล่าง ทำให้มวลน้ำแข็งแตกตัวและถอยร่นลงไปทีละน้อย โดยเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายแบบ time-lapse ตั้งแต่ปี 2020 ยืนยันให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
มอริทซ์ คอช (Moritz Koch) นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Friedrich-Alexander ประเทศเยอรมนี หนึ่งในทีมวิจัย กล่าวว่า ธารน้ำแข็งแห่งนี้ไม่ได้มีความเสถียรด้านภูมิอากาศมานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยทีมวิจัยได้ทำการสำรวจภาคสนามอย่างละเอียด ทั้งการบินเฮลิคอปเตอร์ติดเรดาร์เพื่อตรวจวัดความหนาของน้ำแข็ง ใช้โซนาร์ตรวจวัดจากทะเลสาบ และเสริมด้วยข้อมูลดาวเทียม
เอริน เพ็ตติต (Erin Pettit) นักวิทยาศาสตร์น้ำแข็งจากมหาวิทยาลัยออริกอน สเตท ชี้ว่า แม้ตามธรรมชาติธารน้ำแข็งจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเป็นเรื่องปกติ แต่หากภูมิอากาศคงที่ ปริมาณหิมะและน้ำแข็งที่ทับถมจะชดเชยกับการละลายได้
ปรากฏการณ์ธารน้ำแข็งละลาย โดยเฉพาะในเขตขั้วโลก นับเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างมหาศาล กระทบต่อผู้คนในพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่าง ๆ ทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการศึกษาธารน้ำแข็งขนาดเล็กเช่นเปอร์ริโต โมเรโน สามารถเป็นบทเรียนสำคัญเพื่อทำความเข้าใจว่า “ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแอนตาร์กติกา” อาจเผชิญชะตากรรมอย่างไรในอนาคต
สำหรับ ธารน้ำแข็งเปอร์ริโต โมเรโน (Perito Moreno Glacier) นับเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติลอสกลาเซียเรส (Los Glaciares National Park) ในเมืองซานตาครูซ ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินา
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline