16 กันยายน “วันโอโซนโลก” เพราะอะไรชั้นโอโซนจึงสำคัญกับโลกของเรา

16 กันยายน ของทุกปี ถือเป็น “วันโอโซนโลก” (World Ozone Day) วันที่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของ “ชั้นโอโซน” ที่ช่วยกรองรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ และรำลึกถึงการลงนามในพิธีสารมอนทรีออล ในปี พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาชั้นโอโซน ซึ่งเป็นเกราะป้องกันชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก ด้วยการลดการปล่อยมลพิษที่ทำลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศ
ก่อนที่จะมีการกำหนดวันโอโซนโลก ในยุคที่ผ่านมามนุษย์เราได้สร้างมลพิษทางอากาศจำนวนมาก ซึ่งได้ไปทำปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน จนก๊าซโอโซนถูกทำลาย และลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตสามารถเข้ามาสู่พื้นโลกมากขึ้น รังสีเหล่านี้ถือเป็นรังสีอันตรายที่ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งสัตว์และมนุษย์เกิดเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้
จากเหตุการณ์ที่ชั้นโอโซนบนโลกถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็น “วันโอโซโลก” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา โดยนานาประเทศได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เรียกว่า “อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซนและจัดให้ลงนามใน “พิธีสารมอนทรีออล” ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน ปี พ.ศ. 2530
สำหรับประเทศไทยได้ร่วมลงนามในพิธีสารนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532
1. เพื่อกระตุ้นให้ประเทศปฏิบัติต่ออนุสัญญา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
2. เพื่อช่วยกันลดใช้สารซี เอฟ ซี และสารฮาลอน ซึ่งเป็นตัวทำลายบรรยากาศโอโซนในชั้นบรรยากาศ
“ชั้นโอโซน” อยู่ตรงไหนและมีความสำคัญอย่างไร? .... ชั้นโอโซนเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงขึ้นไปจากพื้นโลก บริเวณบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ทำหน้าที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ลงมาถึงพื้นผิวโลกมากเกินไป ทำให้ชีวิตบนโลกดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยบริเวณชั้นโอโซนมีส่วนประกอบหลักคือ "ก๊าซโอโซน" ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก หากไม่มีชั้นโอโซนหรือชั้นโอโซนถูกทำลายไปหมดในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และระบบนิเวศโดยรวม ชั้นโอโซนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราใบนี้