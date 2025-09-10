Blogger สายเที่ยว สายรีวิวต้องรู้! วิธีเตรียมผิวให้พร้อมรับมือ "แสงแดด" ลดเสี่ยงมะเร็งผิวหนัง

จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังรายใหม่ในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 12 คนต่อวัน (ปี 2559-2561) ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทำให้แสงแดดมีความเข้มข้นมากขึ้น สำหรับบล็อกเกอร์หรือนักเดินทางที่ชื่นชอบการทำคอนเทนต์กลางแจ้ง เช่น การรีวิวที่พักริมทะเล หรือการถ่ายภาพท่ามกลางแสงแดดจ้า จึงควรระมัดระวังและป้องกันผิวหนังจากแสงแดดที่เป็นอันตราย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนัง
นพ.จรัสพงศ์ เขจรบุตร แพทย์เวชปฏิบัติอาชีวเวชศาสตร์ ประจำโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้ให้ข้อมูลไว้เกี่ยวกับภัยร้ายจากแสงแดด และวิธีเตรียมตัวรับมืออย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโรคมะเร็งผิวหนังว่า แม้คนไทยจะมีผิวคล้ำและมีโอกาสเกิดมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าคนผิวขาว แต่ก็ยังมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมที่เรามักทำในชีวิตประจำวัน เช่น การตากแดดเป็นเวลานานในช่วงเวลาที่แสงแดดจัดที่สุด (10.00-15.00 น.) ซึ่งเป็นช่วงที่รังสียูวีมีความเข้มข้นสูงสุด
มะเร็งผิวหนังที่พบบ่อยที่สุดในคนไทยคือ มะเร็งเบเซลเซลล์ (Basal Cell Carcinoma) ซึ่งเป็นชนิดที่มีความรุนแรงต่ำที่สุด และมักปรากฏบนผิวหนังที่โดนแดดบ่อย ๆ ส่วน มะเร็งสเควมัสเซลล์ (Squamous Cell Carcinoma) เป็นชนิดที่รุนแรงปานกลาง และที่อันตรายที่สุดคือ มะเร็งเมลาโนมา (Malignant Melanoma) ซึ่งพบได้น้อยแต่มีความรุนแรงสูงมาก หากเป็นแล้วมีโอกาสกระจายไปยังอวัยวะอื่นได้รวดเร็วนอกจากแสงแดดแล้ว ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ เช่น พันธุกรรม การสัมผัสสารเคมีบางชนิด หรือการมีแผลเรื้อรังที่ไม่หายขาด
เคล็ดลับการเตรียมผิว... ก่อนออกเดินทาง
การป้องกันที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะการป้องกันผิวจากรังสียูวี
- เลือกครีมกันแดดให้เหมาะสม: การทาครีมกันแดดเปรียบเสมือนการสวมเกราะป้องกันผิว สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและไปทะเล ควรเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 50 หรือ SPF 50+ และมีค่า PA++++ เพื่อปกป้องผิวจากทั้งรังสี UVA และ UVB ได้อย่างเต็มที่ ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับใบหน้าและลำคอคือ 2 ข้อนิ้วมือ และควรทาก่อนออกแดดอย่างน้อย 15-20 นาที ที่สำคัญควรทาซ้ำทุก 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในน้ำหรือมีเหงื่อออกมาก
- แต่งกายให้พร้อมรับมือแสงแดด: สวมใส่เสื้อผ้าแขนยาว กางเกงขายาว และสวมหมวกปีกกว้าง เพื่อช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดโดยตรง
- ดื่มน้ำให้เพียงพอ: การทำงานกลางแจ้งทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมาก การดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยให้ผิวคงความชุ่มชื้นและแข็งแรง ทำให้กระบวนการซ่อมแซมตัวเองของผิวทำงานได้ดีขึ้น
สังเกตตัวเอง... สัญญาณเตือนจากผิวหนัง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหมั่นสังเกตผิวหนังของตนเอง หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์โดยทันที สัญญาณที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่:
- การเปลี่ยนแปลงของไฝเดิม: ทั้งในแง่ของขนาด รูปร่าง สี หรือขอบเขตที่ไม่สม่ำเสมอ
- ไฝใหม่ที่มีลักษณะผิดปกติ: มีขนาดใหญ่กว่าปกติ สีไม่สม่ำเสมอ หรือมีขอบหยัก
- แผลเรื้อรังที่ไม่หายขาด: แผลหรือตุ่มบนผิวหนังที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยอมหายภายใน 2-3 สัปดาห์ หรือหายแล้วกลับมาเป็นซ้ำ
หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนัง ไม่ต้องกังวล เพราะปัจจุบันมีแนวทางการรักษาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค เช่น การผ่าตัด, การจี้ทำลายด้วยความเย็น, การฉายรังสี, เคมีบำบัด หรือแม้แต่การรักษาแบบมุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัดที่ทันสมัย ซึ่งทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น
"ในฐานะแพทย์อยากฝากคำแนะนำว่า การป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอ เพราะมะเร็งผิวหนังส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยที่เราควบคุมได้ นั่นคือการได้รับรังสียูวีมากเกินไป ดังนั้น ก่อนออกเดินทางครั้งต่อไป อย่าลืมเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและผิวพรรณ เพื่อให้ทุกการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างสนุกและปลอดภัยจากภัยร้ายที่มองไม่เห็น " นพ.จรัสพงศ์ กล่าว
สำหรับชาวชุมพรและประชาชนในภาคใต้ที่สนใจข้อมูลการรักษามะเร็ง สามารถสอบถามได้ที่ www.virajsilp.com เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ Virajsilp Hospital โทรศัพท์ 077-542-555 หรือดูรายละเอียดโรงพยาบาล PRINC Group ทั่วประเทศได้ที่ www.princgroup.com