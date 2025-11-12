ด่วน! “NewJeans” ทั้ง 5 ประกาศกลับสู่ค่าย ADOR อย่างเป็นทางการ

หลังจากก่อนหน้านี้มีเพียง แฮริน และ ฮเยอิน ที่ยืนยันการกลับมาทำงานกับต้นสังกัด ล่าสุดอีกสามสมาชิกของ NewJeans ได้แก่ มินจี, ฮันนี และ แดเนียล ได้ประกาศตัดสินใจกลับเข้าร่วมกับ ADOR เช่นกัน
สามสมาชิกออกแถลงการณ์ร่วมว่า
“สวัสดีค่ะ เราคือมินจี ฮันนี และแดเนียล
หลังจากการพูดคุยและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เราตัดสินใจกลับไปที่ ADOR แม้จะต้องประกาศล่าช้าเพราะหนึ่งในสมาชิกอยู่ที่แอนตาร์กติกา และเนื่องจากทาง ADOR ยังไม่ตอบรับในตอนนี้ เราจึงต้องออกแถลงข่าวแยกต่างหาก
เราจะกลับมาทักทายทุกคนด้วยดนตรีและการแสดงที่จริงใจ ขอบคุณค่ะ”
ทาง ADOR ให้ความเห็นสั้น ๆ ตอบกลับรายงานนี้ว่า “ขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจตนาของมินจี ฮันนี และแดเนียลในการกลับมา”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ทางค่าย ADOR ได้ออกแถลงการณ์ว่า
“สมาชิก NewJeans ได้แก่แฮรินและฮเยอิน ได้แสดงความประสงค์ที่จะทำกิจกรรมกับ ADOR ต่อไป
หลังจากหารือร่วมกับครอบครัวและพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งสองได้ตัดสินใจเคารพคำตัดสินของศาลและปฏิบัติตามสัญญาเดิม
ADOR จะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ทั้งคู่สามารถทำกิจกรรมในวงการได้อย่างราบรื่น และขอให้แฟน ๆ สนับสนุนด้วยความอบอุ่น พร้อมหลีกเลี่ยงการคาดเดาที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับสมาชิก”
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2024 NewJeans เคยจัดแถลงข่าวฉุกเฉินประกาศยกเลิกสัญญากับ ADOR โดยให้เหตุผลว่าค่ายไม่แก้ไขปัญหาที่พวกเธอร้องขอ อย่างไรก็ตาม ADOR ยืนยันว่าสัญญายังมีผลบังคับใช้และได้ยื่นฟ้องต่อศาลในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน เพื่อให้รับรองความถูกต้องของสัญญา
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 สมาชิก NewJeans ได้เปิดตัวชื่อกลุ่มใหม่ “NJZ” เพื่อทำกิจกรรมอิสระนอกค่าย แต่ศาลได้มีคำสั่งชั่วคราวในเดือนมีนาคมให้ระงับการทำกิจกรรมอิสระนั้นตามคำร้องของ ADOR
แม้พวกเธอจะยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลกลางกรุงโซลมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า สัญญาของสมาชิก NewJeans กับ ADOR ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ และตัดสินให้ ADOR ชนะคดี อย่างเป็นทางกา