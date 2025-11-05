แฟน ๆ ห่วง “Newjeans” อาจถูกห้ามรับงานอิสระถึงปี 2029 หลังศาลตัดสินแพ้คดีสัญญา

รายงานล่าสุดสร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ๆ หลังมีการเปิดเผยว่า “NJZ (NewJeans)” จะไม่สามารถทำกิจกรรมอิสระได้จนถึงปี 2029 ภายหลังพ่ายแพ้คดีทางกฎหมายกับค่ายต้นสังกัด
รายงานจาก Star News ระบุว่า ข่าวดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงอีกครั้งเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างวงกับค่าย ADOR โดยชาวเน็ตเกาหลีต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
ล่าสุด ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคำร้องของสมาชิกที่ต้องการยกเลิกสัญญา ส่งผลให้พวกเธอไม่สามารถทำกิจกรรมเดี่ยวหรือโปรโมตในนามอื่นได้ในช่วงหลายปีข้างหน้า ขณะที่สำนักข่าว MBN News รายงานเพิ่มเติมว่า วงจะไม่สามารถกลับมาทำกิจกรรมได้จนถึงปี 2029
“NewJeans แพ้คดี และจะไม่สามารถทำกิจกรรมอิสระได้จนถึงปี 2029” — รายงานจาก MBN News
ข่าวนี้สร้างความกังวลอย่างมากให้กับแฟนคลับและชาวเน็ต หลายคนเกรงว่าช่วงเวลาหยุดยาวอาจทำให้กระแสความนิยมของวงค่อย ๆ จางหายไป โดย NewJeans ซึ่งเปิดตัวในปี 2022 เคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จที่สุดของยุค แต่ตอนนี้อนาคตของพวกเธอเริ่มเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นหลากหลายต่อกรณีของ NewJeans หลายคนเห็นว่าสมาชิกแต่ละคนมีความสามารถเกินกว่าจะหายไปจากวงการ แต่ก็มีเสียงเรียกร้องให้กลับไปทำงานร่วมกับ ADOR แทนการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจยืดเยื้อ บางคนตั้งข้อสังเกตว่าสี่ปีถือเป็นเวลาที่ยาวนานสำหรับวงไอดอล โดยเปรียบเทียบกับช่วงเกณฑ์ทหารของศิลปินชาย ขณะที่บางความคิดเห็นมองว่าการพักงานนานขนาดนี้อาจทำให้เส้นทางไอดอลของพวกเธอสิ้นสุดลง แต่ก็ยังมีแฟน ๆ ที่ยืนยันว่าจะรอและพร้อมสนับสนุนเพลงใหม่ของพวกเธอเสมอ