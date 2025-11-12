“แฮริน–ฮเยอิน” เคารพคำตัดสินศาล ตัดสินใจกลับสู่อ้อมอก ADOR พร้อมทำงานต่อไป

แฮรินและฮเยอิน สองสมาชิกวงนิวจีนส์ ตัดสินใจอยู่ต่อกับค่าย ADOR หลังหารือกับครอบครัวและเคารพคำตัดสินของศาลที่ยืนยันว่าสัญญายังมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค่าย ADOR ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า แฮริน และ ฮเยอิน สองสมาชิกวง NewJeans ได้ตัดสินใจเดินหน้าทำกิจกรรมกับค่ายต่อไป โดยระบุว่า “ทั้งสองได้แสดงความประสงค์ที่จะสานต่อการทำงานกับ ADOR หลังจากได้หารือร่วมกับครอบครัวและพิจารณาอย่างรอบคอบ พร้อมเคารพคำตัดสินของศาลและปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน”
ต้นสังกัดกล่าวเพิ่มเติมว่า “เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้แฮรินและฮเยอินสามารถทำกิจกรรมในวงการบันเทิงได้อย่างราบรื่น และขอความร่วมมือจากแฟน ๆ ในการหลีกเลี่ยงการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง”
ก่อนหน้านี้ นิวจีนส์เคยประกาศยกเลิกสัญญากับ ADOR เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยอ้างเหตุผลเรื่อง “การละเมิดภาระหน้าที่ของค่าย” ขณะที่ ADOR ยืนยันว่าสัญญายังมีผลและได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้รับรองความถูกต้องของสัญญา ผลการพิจารณาของศาลกลางกรุงโซลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ตัดสินให้ ADOR ชนะคดี โดยระบุว่า “สัญญายังคงมีผลบังคับใช้” และให้ฝ่ายศิลปินรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด