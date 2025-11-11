นักกฎหมายฟันธง “NewJeans” พลิกคดี ADOR ยาก!: “สัญญาไม่ใช่ของเล่น”

วง NewJeans กำลังเผชิญศึกใหญ่หลังศาลกรุงโซลมีคำตัดสินยืนยันว่าสัญญาพิเศษระหว่างพวกเธอกับค่าย ADOR ยังคงมีผลจนถึงปี 2029 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายออกมาเตือนว่า “การอุทธรณ์แทบไม่มีทางพลิกผลได้” และย้ำชัดว่า “สัญญาไม่ใช่ของเล่น”
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ทนาย “คังโฮซอก” และ “พัคกอนโฮ” ได้พูดถึงคดีนี้ในรายการยูทูบ Kang & Park Law Office ตอน “ทำไมเราอาจไม่ได้เห็น NewJeans อีกจนถึงปี 2027” ทั้งสองได้วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลแขวงกลางกรุงโซลที่ปฏิเสธคำร้องขอยกเลิกสัญญาพิเศษของวง NewJeans
“ศาลชั้นต้นระบุชัดว่า ADOR ไม่ได้ละเมิดสัญญาหรือเกิดภาวะการบริหารล้มเหลว เหตุผลที่ NewJeans ยื่นขอยุติสัญญาไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายเพียงพอ” — ทนายคังและพัคกล่าว
ทั้งคู่เสริมว่า การจะกลับคำตัดสินในศาลอุทธรณ์จำเป็นต้องมี “หลักฐานใหม่ที่เด็ดขาด” ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้
“ถ้า NewJeans เดินหน้าอุทธรณ์ พวกเธอจะแพ้อย่างแน่นอน 100% เพราะศาลได้ให้เหตุผลไว้อย่างละเอียดแล้ว” ทนายทั้งสองยืนยัน
คังและพัคเตือนว่า หากคดีถูกยืดเยื้อถึงศาลฎีกา กิจกรรมของวงอาจต้องหยุดชะงักยาวจนถึงปี 2027 เพราะตามกฎหมาย สัญญายังคงมีผลระหว่างการพิจารณาคดี
“แม้จะอุทธรณ์ต่อ สัญญาก็ยังมีผล หมายความว่าวงไม่สามารถออกเพลงใหม่หรือทำกิจกรรมใด ๆ ได้โดยอิสระจนกว่าคดีจะสิ้นสุด”
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียกค่าเสียหายโดยตรง แต่เป็นเพียงการขอให้ศาลวินิจฉัยเรื่อง “ความถูกต้องของสัญญา” โดยมูลค่าคดีอยู่ที่ประมาณ 250 ล้านวอน และค่าใช้จ่ายทางศาลราว 12.26 ล้านวอน
ในรายการยังได้กล่าวถึงผลสะเทือนต่ออดีตซีอีโอ ADOR “มินฮีจิน” ซึ่งกำลังฟ้อง HYBE มูลค่า 26,000 ล้านวอนจากกรณีสิทธิ์ซื้อหุ้น โดยทนายทั้งสองระบุว่า
“คำพิพากษาชั้นต้นได้กล่าวถึงพฤติกรรม ‘แทรกแซงการบริหาร’ ของมินฮีจิน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเธอในคดีแพ่งที่กำลังดำเนินอยู่ เพราะในกฎหมายแพ่งเกาหลี ข้อเท็จจริงที่ศาลหนึ่งยอมรับแล้วจะมีอิทธิพลต่ออีกคดีอย่างมาก”
หากคดียืดเยื้อ NewJeans อาจต้องเผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายเพิ่มเติม รวมถึงการถูก HYBE ฟ้องเรียกค่าเสียหาย หากศาลยืนยันสิทธิ์ของ ADOR ว่าสัญญามีผลจนถึงปี 2029
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคดีนี้สะท้อนถึง “ความแข็งของระบบสัญญาในวงการบันเทิงเกาหลี” ซึ่งแม้แต่วงไอดอลระดับแนวหน้าก็ไม่สามารถละเมิดข้อตกลงได้โดยไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่ชัดเจน
“คำตัดสินนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่า แม้แต่ศิลปินชื่อดังที่สุดก็ต้องเคารพในพลังทางกฎหมายของสัญญา” นักวิเคราะห์วงการบันเทิงให้ความเห็น