NewJeans แพ้คดี! ศาลสั่งต้องอยู่กับ Ador ต่อ – ยืนยันสัญญายังมีผลบังคับ

ศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การที่บริษัทอาดอร์ (ADOR) ปลดนางมิน ฮีจิน ออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไม่ถือเป็นการละเมิดสัญญาระหว่างค่ายกับวงนิวจีนส์ (NewJeans)
ศาลระบุว่า ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาหลักของ NewJeans ในการขอยกเลิกสัญญา โดยเฉพาะประเด็นการปลดมิน ฮีจิน และข้อกล่าวหาว่าค่ายไม่ปกป้องสมาชิกวงอย่างเหมาะสม
“เป็นเรื่องยากที่จะสรุปว่า ADOR ละเมิดสัญญาเพียงเพราะการปลดมิน ฮีจิน” ศาลระบุ
“การที่มินถูกปลดออกไม่ได้หมายความว่าบริษัทเกิดสุญญากาศในการบริหาร หรือไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะในสัญญาได้ และความไว้วางใจส่วนตัวของสมาชิกต่อมินเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะถือว่าการคงตำแหน่งของเธอเป็นหน้าที่พื้นฐานของสัญญา”
ภายหลังคำตัดสิน วง NewJeans ได้ออกแถลงผ่านสำนักงานกฎหมายเซจง (Sejong) ว่า จะยื่นอุทธรณ์ทันที
“สมาชิกวงเคารพคำพิพากษาของศาล” แถลงการณ์ระบุ
“แต่เนื่องจากความไว้วางใจระหว่างพวกเธอกับADOR ได้พังทลายโดยสิ้นเชิง จึงไม่อาจกลับไปทำกิจกรรมภายใต้บริษัทนี้ได้อีก”
“สมาชิกตั้งใจจะยื่นอุทธรณ์โดยเร็ว หวังว่าศาลชั้นอุทธรณ์จะพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลทางกฎหมายอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นธรรมอีกครั้ง”
ศาลยังเปิดเผยด้วยว่า หลังการปลดมิน ฮีจิน ADOR ได้เสนอให้เธอทำสัญญาฉบับใหม่เพื่อให้ดำรงตำแหน่งโปรดิวเซอร์ของ NewJeans ต่อจนหมดวาระ แต่เธอเลือกที่จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการภายในบริษัทเอง
ในส่วนของข้อกล่าวหาเพิ่มเติมของ NewJeans ที่อ้างว่าค่ายละเมิดสัญญาเพราะมีการ รั่วไหลของคลิปฝึกซ้อมของสมาชิกสู่สื่อ และคำพูดของเจ้าหน้าที่บริษัทไฮบ์ (HYBE) ที่ถูกมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งสมาชิก “ฮันนี” ศาลเห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุให้ยกเลิกสัญญาได้
ศาลยังปฏิเสธข้ออ้างของฝ่ายมินและ NewJeans ที่ระบุว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของมินเป็นการปกป้องวง
“ไม่อาจมองว่าการกระทำของมิน ฮีจิน มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครอง NewJeans” ศาลระบุเพิ่มเติม
“การเคลื่อนไหวของเธอไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับความเป็นอิสระของสมาชิกวง”
คดีความดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 หลังจาก NewJeans จัดแถลงข่าวประกาศ ยุติสัญญากับ ADOR อย่างกะทันหัน
ADOR ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในเดือนถัดมา เพื่อให้ยืนยันว่าสัญญายังมีผลตามกฎหมาย พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่ง ห้ามสมาชิกทำกิจกรรมอิสระหรือรับงานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจนกว่าคดีหลักจะสิ้นสุด
ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วงประกาศว่าจะเดินหน้าทำกิจกรรมในชื่อใหม่ “NJZ” แต่ศาลได้มีคำสั่ง อนุมัติคำร้องของ ADOR ให้ระงับกิจกรรมดังกล่าว ทำให้การรีแบรนด์ต้องหยุดลง
การอุทธรณ์และการยื่นคำคัดค้านของสมาชิกในเวลาต่อมาทั้งหมดถูกศาลปฏิเสธเช่นกัน
นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งอนุญาตให้ ADOR ใช้บทลงโทษทางแพ่งแบบบังคับทางอ้อม (indirect compulsory execution) โดยระบุว่า สมาชิก NewJeans แต่ละคนจะต้องจ่ายเงินชดเชย 1 พันล้านวอน (ราว 702,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง หากทำกิจกรรมบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
นับแต่นั้น NewJeans ต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดภายใต้คำสั่งศาล และยังคงอยู่ในภาวะ “พักงาน” มาจนถึงปัจจุบัน