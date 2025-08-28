xs
“นางกาญจนา หาญชาญเลิศ” ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.68

นางกาญจนา หาญชาญเลิศ นายสกลพร หาญชาญเลิศ สมาชิกสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) และ ด.ช.ธนวรรธน์ หาญชาญเลิศ (น้องอัลฟ่า) ยุวทูตเพื่อสันติภาพ Young Peace Ambassadors พร้อมคณะสมาชิกสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ และคณะยุวทูตเพื่อสันติภาพ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

“ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอภิบาลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทร แห่งปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”






