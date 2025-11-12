"บิ๊กหยอย" ลั่น เดินหน้ากู้ทุ่นระเบิดให้ครบ 13 จุด รวมปราสาทตาควาย ไม่สนเขมรขวาง

ผบ.ทสส.ลั่น เราจะทำ ลุยเก็บกู้ทุ่นระเบิด จุดตั้งฐานทหารกัมพูชาจนครบ 13 พื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทหารแนวหน้า
วันที่ 12 พ.ย. ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนไทยกัมพูชา ที่ยังคงดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ว่า กําลังทําอยู่ใน 5 พื้นที่นำร่อง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วเราจะเดินต่อไปในพื้นที่อื่นๆ จนครบ 13 พื้นที่ ซึ่งยืนยันว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเราทํามาก่อนหน้านี้แล้ว หากฝ่ายกัมพูชาไม่ดําเนินการอะไร เราก็แค่ทําหน้าที่เก็บกู้ทุนระเบิดต่อไป
เมื่อถามว่า พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ระบุว่าใน 5 พื้นที่นําร่อง กัมพูชายังไม่ตอบรับ 1 พื้นที่ พล.อ.อุกฤษฎ์ กล่าวว่า " ก็เรื่องของเขา พื้นที่ของเรา เราก็ทําของเรา ไปสนใจอะไรเขา "
เมื่อถามย้ําว่าเสร็จจาก 5 พื้นที่นําร่องก็จะไปพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ในเขตอธิปไตยของเราใช่หรือไม่ พล.อ.อุกฤษฎ์ กล่าวว่า ถูกต้อง
เมื่อถามว่า หากเป็นพื้นที่ที่มีกัมพูชาวางฐานกําลังอยู่เราจะ ปฏิบัติอย่างไร พล.อ.อุกฤษฎ์ กล่าว่า "ก็เราจะทํา เราทําเพื่อพี่น้องประชาชน และทหารที่อยู่ แนวหน้าให้ปลอดภัย ทําไมเราถึงจะทําไม่ได้ ขอย้ําว่าเราจะทํา"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายไทยเสนอเก็บท่นระเบิด 13 พื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่กองกำลังบูรพา 3 พื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว และ บ้านเนินสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
กองทัพภาค 2 กองกำลังสุรนารี 6 พื้นที่ คือ ช่องบก-ช่องอ่านม้า จ.อุบลราชธานี , ช่องกร่าง จ.สุรินทร์, ช่องเหว จ.สุรินทร์ , ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ และ บ้านสายโท 10 ใต้ จ.บุรีรัมย์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด 4 พื้นที่ คือ บ้านตะกาง อ.เมืองตราด บ้านคลองม่วง อ.เมืองตราด ,บ้านชำราก อ.เมืองตราด และบ้านโขดทราย อ.คลองใหญ่ จ.ตราด.
แต่ก่อนหน้านี้ กัมพูชาไม่ตอบรับทั้ง 13 พื้นที่ ฝ่ายไทยต่อรองลดเหลือเพียง 5 พื้นที่นำร่อง พร้อมเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ต้องมาร่วมเก็บกู้กับทีมไทย ขอเพียงไม่ขัดขวาง ที่บ้านสายโท 10 ใต้ จ.บุรีรัมย์ ช่องเหว จ. สุรินทร์ บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว บ้านชำราก จ.ตราด