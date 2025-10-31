เปิด ﻿13 พื้นที่ไทยเสนอเขมรร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดต้อมถอยแถลงสันติภาพ วัดใจ “ปราสาทตาควาย”

เผย 13 พื้นที่ ไทยเสนอเขมรร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิด ข้อ2 จาก 4 ข้อตกลงสันติภาพ ทั้งช่องบก -ช่องอ่านม้า -ปราสาทตาควาย-ช่องกร่าง - ช่องเหว-บ้านสายโท 10 ใต้-บ้านชำราก - หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว วัดใจ “ปราสาทตาควาย”
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ที่ ประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 ของไทย และภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชาครั้งล่าสุด ในด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ฝ่ายไทยได้เสนอพื้นที่ดำเนินการเบื้องต้น จำนวน 13 พื้นที่ ครอบคลุมเขตปฏิบัติของกองทัพภาคที่ 1, กองทัพภาคที่ 2 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วใน 4 พื้นที่ และจะขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
โดยเฉพาะในช่วงหลักเขตที่ 42–47 ซึ่งเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัย จะเข้าสู่กระบวนการสำรวจ เพื่อจัดทำหลักเขตแดนชั่วคราว และตรวจสอบสิทธิ์การถือครอง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
มีรายงานว่า 13 พื้นที่ ที่ฝ่ายไทยเสนอนั้น เป็นในส่วนของกองทัพภาค 1 กองกำลังบูรพา จำนวน 3 พื้นที่ คือ บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว และ บ้านเนินสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
กองทัพภาค 2 กองกำลังสุรนารี 6 พื้นที่ คือ ช่องบก-ช่องอ่านม้า จ.อุบลราชธานี , ช่องกร่าง จ.สุรินทร์, ช่องเหว จ.สุรินทร์ , ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ และ บ้านสายโท 10 ใต้ จ.บุรีรัมย์
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด 4 พื้นที่ คือ บ้านตะกาง อ.เมืองตราด บ้านคลองม่วง อ.เมืองตราด ,บ้านชำราก อ.เมืองตราด และบ้านโขดทราย อ.คลองใหญ่ จ.ตราด