"เสธ.ต๊อด" แจงปล่อย 18 เชลยกัมพูชา ใต้เงื่อนไขถอนอาวุธหนักจบเฟส 1 - ไม่ขวางกู้ทุ่นระเบิด คาด 12-13 พ.ย.

โฆษก ทบ.เตรียมส่งคืน 18 เชลยศึกกัมพูชา ใต้ 2 เงื่อนไข ถอนอาวุธหนักเฟส 1 จบ-ไม่ขวางกู้ทุ่นระเบิด 5 พื้นที่นำร่อง รอ AoT ยืนยัน คาดถอนครบ 10 พ.ย. ส่งคืน 12-13 พ.ย. กาชาด-AOT เป็นสักขีพยาน
วันนี้ (6พ.ย.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก (ทบ.) ชี้แจงกรณีการส่งคืน 18 เชลยศึกกัมพูชา ว่า ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา และเตรียมการ โดยเวลา ที่อาจเป็นไปได้ คือ ต้องหลังจากมีการถอนอาวุธหนัก ในเฟส 1 จบแล้ว และ กัมพูชา ต้องไม่ขัดขวาง การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่กำลังดำเนินการอยู่ในห้วงนี้
ทั้งนี้มีรายงานว่า คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน AOT ประชุมประเมินการถอนอาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชา แล้วคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 นี้ ซึ่งถือว่าทำได้เร็วกว่ากำหนดที่ประเมินไว้เดิมใน3 สัปดาห์
จากนั้นฝ่ายไทยจะมีขั้นตอนดำเนินการทางธุรการอีกประมาณ 2-3 วัน จึงคาดว่าจะส่งตัวเชลยศึกคืนได้ในวันที่ 12 หรือ 13 พฤศจิกายนนี้ โดยประสานกาชาดสากลและคณะผู้สังเกตการณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยจะมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน
โดยคาดว่าจะส่งตัวที่ด่านชายแดนไทยกัมพูชาด้านจันทบุรี-ตราด เนื่องจากตามกฎของการส่งเชลยศึกนั้นจะต้องส่งนอกพื้นที่การสู้รบเดิม
ขณะที่เงื่อนไขที่ 2 คือการไม่ขัดขวางการเก็บกู้ทุ่น ระเบิดใน 5 พื้นที่นำร่อง จากที่ฝ่ายไทยเสนอไป 13 พื้นที่ คือ
• บ้านสายโท 10 ใต้ จ.บุรีรัมย์
• ช่องเหว จ.สุรินทร์
• บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว
• บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว
• บ้านชำราก จ.ตราด