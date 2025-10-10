กัมพูชาเรียกร้องไทยยุติปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจาน- บ้านหนองหญ้าแก้ว

กองพลทหารราบที่ 51 แห่งกองทัพบกกัมพูชา ออกจดหมายตอบกลับไทย กรณีการเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว โดยระบุว่า "ร้องขอให้ฝ่ายไทยยุติปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิด" ดังกล่าวระบุว่า ขอให้ฝ่ายไทยยุติปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดตามแผนในพื้นที่บ้านโจกเจย (กัมพูชา) ตรงข้ามกับพื้นที่บ้านหนองจาน (ประเทศไทย) และที่ตั้งของบ้านเปรยจัน (กัมพูชา) ตรงข้ามกับพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว (ประเทศไทย) โดยอธิบายว่า การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อเจตนารมณ์ของการประชุมพิเศษครั้งแรกของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 เพื่อตอบสนองต่อประกาศที่ออกโดยหน่วยเฉพาะกิจบูรพาของไทยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม กองพลทหารราบที่ 51 ได้อ้างอิงข้อ 6 ในบันทึกการประชุมพิเศษครั้งแรกของ GBC โดยระบุว่าปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้
1.ฝ่ายกัมพูชาและไทยจะจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจประสานงานร่วม (JCTF) ซึ่งคณะทำงานนี้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ก.ย.68
2.หลังจากจัดตั้งคณะทำงาน JCTF แล้ว ทั้งสองฝ่ายจะหารือและจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) จนถึงปัจจุบัน SOP ได้มีการแลกเปลี่ยนและปรับปรุงแล้วสองครั้ง ในเช้าวันที่ 9 ต.ค. คณะทำงาน JCTF ได้จัดการประชุมครั้งที่สองผ่าน VTC เพื่อหารือและปรับปรุง SOP เพื่อให้บรรลุผลในเชิงบวก เป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ ทั้งสองฝ่ายจะหารือในประเด็นที่เหลือต่อไปเพื่อสรุป SOP ให้สมบูรณ์
3. หลังจาก SOP มีผลบังคับใช้ JCTF จะยังคงหารือต่อไปเพื่อให้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการระบุพื้นที่สำคัญและพื้นที่นำร่องสำหรับการกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
กองพลทหารราบที่ 51 เน้นย้ำในแถลงการณ์ว่า “ประกาศการปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่หมู่บ้านโจกเจย (กัมพูชา) ตรงข้ามกับพื้นที่หมู่บ้านหนองจาน (ประเทศไทย) และพื้นที่หมู่บ้านเปรยจัน (กัมพูชา) ตรงข้ามกับพื้นที่หมู่บ้านหนองหญ้าแก้ว (ประเทศไทย) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 ต.ค. 68 โดยกองกำลังบูรพา ขัดต่อเจตนารมณ์ที่ตกลงกันไว้ในการประชุมพิเศษ GBC ครั้งที่ 1”
ดังนั้น กองพลทหารราบที่ 51 จึงขอให้หน่วยปฏิบัติการบูรพาระงับกิจกรรมที่วางแผนไว้ในประกาศ โดยให้เคารพเจตนารมณ์ของข้อตกลงที่บรรลุในการประชุมพิเศษ GBC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 68 และรอการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจสูงกว่า และตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติ (SOP) ของ JCTF กองพลทหารราบที่ 51 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยปฏิบัติการบูรพาจะได้รับการตอบสนองนี้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี