ทร.เผย 17 จุดกัมพูชารุกล้ำอธิปไตย ละเมิด MOU43 เจรจาให้ถอนแล้ว เริ่ม 3 จุดบ้านชำรากก่อน

กองทัพเปิดแผนที่ 17 จุดตลอดแนวชายแดนจังหวัดตราด พบฐานทหารกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย ละเมิดเอ็มโอยู 43 เจรจาให้ถอนออกไปแล้ว ฝ่ายกัมพูชารับปาก เริ่ม 3 จุดบ้านชำรากก่อน และต้องติดตามผลต่อไป
วันนี้(17 ก.ย.) มีรายงานว่า กองทัพเรือได้เปิดเผยภาพกราฟฟิกแสดงพื้นที่ 17 จุด ในจังหวัดตราด ที่กัมพูชารุกล้ำเขตแดนอธิปไตยไทย ด้วยการละเมิดข้อตกลงเอ็มโออยู่ 43 ตั้งแต่ตำบลชำราก ตำบลแหลมกัด ตำบลไม้รูด ตำบลคลองใหญ่
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยทหารกัมพูชาได้หารือกันเพื่อให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นฐานทหารออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณบ้านชำรากทั้ง 3 จุดก่อน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งฝ่ายกัมพูชาตอบรับข้อเรียกร้องของฝ่ายไทย และต้องติดตามผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
สำหรับพื้นที่กัมพูชารุกล้ำ 17 จุดใน จ.ตราด ประกอบด้วย อ.เมืองตราด ต.ชำราก 4 จุด ต.แหลมกลัด 6 จุด อ.คลองใหญ่ ต.ไม้รูด 5 จุด ต.คลองใหญ่ 1 จุด และ ต.หาดเล็ก 1 จุด