ทร.เข้มงวดการผ่านเข้าออกด่านชายแดนจันทบุรี-ตราด ป้องกันการย้ายฐานของสแกมเมอร์

ทร.เข้มด่านชายแดนจันทบุรี-ตราด ป้องกันการย้ายฐานหรือขยายเครือข่ายกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์
วันนี้ (11 พ.ย.) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนรายงานถึงการเพิ่มความเข้มงวดการเข้า–ออกบริเวณจุดผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันการย้ายฐานหรือขยายเครือข่ายของกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ (Cyber Scam) ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชน
โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาด่านชายแดนดังกล่าวมีการปิดควบคุมอยู่แล้วโดยงดกิจกรรมในทุกประเภท แต่ได้ผ่อนผันเฉพาะในกรณีด้านมนุษยธรรม เช่น การส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยวิกฤติ รวมทั้งการผลักดันแรงงานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางตามขั้นตอนของ จนท.ฝ่ายบ้านเมือง แต่ในขณะนี้ เนื่องจากมีแนวโน้มการใช้ช่องทางดังกล่าวในการย้ายฐานเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดดังกล่าว นอกจากนี้ กปช.จต. ยังดำเนินการเฝ้าตรวจ ลาดตระเวน และสกัดกั้นการลักลอบเข้า–ออก ตามช่องทางธรรมชาติโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยตามแนวชายแดน และต้องไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายทุกรูปแบบ