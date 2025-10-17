รู้ไหม? ภาวะโลกร้อนกำลังเปลี่ยนให้แอนตาร์กติกามีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นและเร็วขึ้น ซึ่งไม่ใช่ข่าวดี : Science Did you know?

หลายๆ รู้จัก “ดินแดนแอนตาร์กติกา” หรือขั้วโลกใต้ ในฐานะดินแดนที่หนาวที่สุดในโลกและเป็นดินแดนสีขาวที่ปกคลุมด้วยหิมะธารและน้ำแข็งตลอดทั้งปี แต่การศึกษาทวีปนี้ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้พบการแผ่ขยายของพื้นที่สีเขียวที่เกิดขึ้นจากมอส และตะไคร้น้ำ ที่มีปริมาณมากขึ้นถึง 10 เท่าจากอดีต ซึ่งเป็นผลจากภาวะโลกร้อนที่มีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ปี
การค้นพบการขยายตัวของพื้นที่สีเขียวในแอนตาร์กติกา เป็นการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ และเฮิร์ตฟอร์ดเชียร์ ที่ได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการสำรวจ โดยพบว่าขนาดของพื้นที่สีเขียวมีเพิ่มขึ้นจากขนาดน้อยกว่า 1 ตารางกิโลเมตรในปี ค.ศ. 1986 เป็น 12 ตารางกิโลเมตร ภายในปี ค.ศ. 2021 และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นมากถึง 30% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
โดยพืชที่มักพบได้บริเวณแอนตาร์กติกส่วนใหญ่เป็น มอส และตะไคร้น้ำ ที่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมอันเลวร้าย และคุณภาพดินไม่ดีได้ ถ้าหากการภาวะโลกร้อนยังดำเนินต่อไปอีก พืชพันธุ์อื่นๆ เช่นพวกพืชดอก ก็จะเริ่มขยายพันธุ์ตามมาเหมือนแถบขั้วโลกเหนือเผชิญไปเมื่อหลายปีก่อนหน้า อย่างที่กำลังเห็นอยู่ในภาพนี้
นักวิทยาศาสตร์ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า สภาพอากาศที่เริ่มอบอุ่นขึ้นและการเกิดขึ้นของพืชพันธุ์ใหม่ๆ นั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าวที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันหวนคืน ถ้าดินแดนที่เคยเต็มไปด้วยน้ำแข็งยังเปลี่ยนไป แล้วดินแดนอื่นๆ เช่น ภูเขาไฟฟูจิที่เริ่มมีปริมาณหิมะน้อยลง หรือธารน้ำแข็งที่ละลายเร็วขึ้นจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนในอนาคต หากภาวะโลกร้อนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ปี
