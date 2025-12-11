ขอสดุดี #วีรบุรุษทหารกล้า ผู้พิทักษ์อธิปไตยของชาติ

ขอสดุดี #วีรบุรุษทหารกล้า ผู้พิทักษ์อธิปไตยของชาติอย่างองอาจ และยืนหยัดทำหน้าที่ด้วยเกียรติของทหารจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
1.จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6
2.พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด พัน.ร.27 ร.31 พัน.3
3.ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด ม.4 พัน.11 รอ.
4.จ.ส.ท.จิระวัฒน์ มุ่งกลาง สังกัด ช.พัน.1 รอ.
5.พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย สังกัด ร.23 พัน.3
6.จ.ส.อ.อนันดา อุดร” สังกัด ร.16 พัน 3
7.พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด” สังกัด (ร.112 พัน.3)
8.พลทหารชาญชัย ผดุงโชค สังกัด (ร.112 พัน.3)
9.พลทหารธนกร สิงหาชาติ สังกัด (ร.112 พัน.3)