ทบ.สรุปยอดทหารเสียชีวิตเพิ่ม 2 นาย ณ เวลา 11.30 น.วันที่ 9 ธ.ค.จากสมรภูมิปราสาทตาควาย-พระวิหาร

ทบ.สรุปยอดทหารเสียชีวิต ณ เวลา 11.30 น. ของวันที่ 9 ธ.ค. 2568
วันที่ 8 ธ.ค. 68 (เสียชีวิต 1 นาย)
1. จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิด พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก
วันที่ 9 ธ.ค. 68 (เสียชีวิต 2 นาย)
1. พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ โดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์
2. ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร