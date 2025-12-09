ส่งศพ จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต ทหารกล้ากลับบ้านเกิด จ.ร้อยเอ็ด

อุบลราชธานี -ส่งศพทหารกล้า จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต ที่พลีชีพปกป้องรักษาแผ่นดินไทยที่ช่องบก อ.น้ำยืน กลับบ้านเกิดที่ จ.ร้อยเอ็ด
ที่พุทธสถานมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต ทหารสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 ซึ่งได้เสียชีวิตจากเครื่องยิงลูกระเบิดที่ทหารฝ่ายกัมพูชายิงถล่มฐานปฏิบัติการอนุพงศ์ ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม
ส่งผลให้ จ.ส.อ.ศตวรรษ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งในเหตุการณ์เดียวกันยังมีเพื่อนทหารได้รับบาดอีก 3 คน
โดยหลังการประกอบพิธีที่พุทธสถานมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ก็ได้ส่งศพกลับไปให้ญาติพี่น้องที่รอรับอยู่ที่บ้านที่อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด บำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป