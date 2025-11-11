"อนุทิน" น้ำตาซึมเยี่ยม 4 ทหารเหยียบกับระเบิด

อุบลราชธานี-นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมปลอบขวัญและสอบถามอาการบาดเจ็บของ 4 ทหารที่เหยียบกับระเบิด ระหว่างพูดคุยถึงกับน้ำตาซึม
วันนี้(11พ.ย.)ที่โรงพยาบาลทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมปลอบขวัญและสอบถามอาการบาดเจ็บของ 4 ทหาร สังกัด ร้อย ร.1611 ที่เหยียบกับระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวานนี้
ประกอบด้วย จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ พลทหารวชิระ พันธนา พลทหารอนุชา สุจารี พลทหารอภิรักษ์ ศรีชมไชย โดยมีแพทย์ผู้ให้การรักษาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาอาการบาดเจ็บทหารทั้ง 4 นาย ระหว่างเยี่ยม จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ นายอนุทิน ถึงกับน้ำตาซึมออกมาด้วย
หลังพูดคุยสอบถามเยี่ยมดูอาการทหารและญาติพี่น้องที่มเฝ้านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงมหาดไทย ได้มอบเงินใช้จ่ายระหว่างรักษาตัวให้กับ 4 ทหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางกลับ