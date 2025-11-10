(คลิป)ลำเลียงร่างทหารเหยียบกับระเบิดข้อเท้าขาดรักษาต่อที่อุบลฯ

อุบลราชธานี - กองทัพส่งตัวทหารเหยียบกับระเบิดที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายวันนี้ (10 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหารใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงร่าง จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ สังกัด ร.1611 กรมทหารราบที่ 16 ซึ่งเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทาง ทำให้ข้อเท้าขวาขาดมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดย จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ยังมีสติและกำลังใจดี
ส่วน พลทหาร วชิระ พันธนา ซึ่งมีอาการแน่นหน้าอกจากแรงอัดของระเบิด ก็ถูกส่งตัวตามหลังมารักษาที่โรงพยาบาลเดียวกัน แต่ขณะนี้ยังเดินทางมาไม่ถึง