(คลิป)ลำเลียงทหารเหยียบกับระเบิดรักษาต่อ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี-ทหารใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงจ่าสิบเอกที่เหยียบกับระเบิด พร้อม 2 พลทหารได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
บ่ายวันนี้(9 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารลำเลียงตัว จ.ส.อ. ธานี พาหา ซึ่งเหยียบกับระเบิดที่อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จนข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด มาทางเฮลิคอปเตอร์ เพื่อส่งให้แพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ทำการรักษาต่อจากโรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษณ์
นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังส่งรถนำตัว พลทหาร ภาคภูมิ ไชยสุระ ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดที่แขน และด้านหลัง พลทหาร ธนันชัย ไกรวงค์ โดนแรงอัด และเจ็บแก้วหู โดยทหาร 3 นาย เหยียบกับระเบิดระหว่างลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่ ช่วงรอยต่อโดนเอาว์-กฤษณา อ.กันทรลักษ์ อาการบาดเจ็บ
เบื้องต้นได้รับการรักษาพยายามจนพ้นขีดอันตราย แต่ยังต้องนอนพักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อดูอาการแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยต่อไป