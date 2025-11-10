ส่งด่วน! รักษาที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ อุบลฯแล้ว ทหารไทยเหยียบกับระเบิดเจ็บ 2 ขาขาด 1 นาย ที่ห้วยตามาเรีย ศรีสะเกษ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - นำส่งด่วน! รักษา รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลฯ แล้ว ทหารไทยเหยียบกับระเบิด บาดเจ็บ 2 นาย ขาขวาขาด 1 นาย ที่บริเวณห้วยตามาเรีย ติดภูมะเขือ อ.กันทรลักษื จ.ศรีสะเกษ
วันนี้ (10 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีเวลาประมาณ 09.36 น. ทหารไทยจากกองพันทหารราบที่ 162 ร้อย.ร.1611 เหยียบกับระเบิด ที่บริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย ตั้งอยู่ระหว่างภูมะเขือ กับเขาพระวิหาร ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทาง เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ประกอบด้วย
1. จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาคม ร้อย.ร.1611 อาการ ข้อเท้าขวาขาด
2. พลฯ วชิระ พันธนา ร้อย.ร.1611 อาการแน่นหน้าอกจากแรงอัด
เจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้ารับการรักษา
ล่าสุดได้ดำเนินการส่งตัวด้วยอากาศยานเข้าทำการรักษา ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป