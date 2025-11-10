"อนุทิน" สั่งด่วน กลาโหม-กต.ประท้วงกัมพูชา เหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด

นายกฯ สั่ง กลาโหม-กต.ประท้วง เหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ขณะลาดตระเวนชายแดน ไปยัง IOT กำชับดำเนินการให้ถึงที่สุด สั่งเร่งช่วยเหลือ และรายงานความคืบหน้าต่อเนื่อง
วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเหตุการณ์จากกองทัพบกกรณีมีทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย และได้ดำเนินการส่งตัวเข้าทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีมีความไม่สบายใจอย่างยิ่ง และได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหมพิจารณาประท้วงไปยังคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) โดยจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ และขอส่งกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณชายแดน พร้อมขอให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย