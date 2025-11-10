"บิ๊กเล็ก" สั่งเลื่อนส่ง 18 เชลยศึกคืนกัมพูชา หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดช่องตามาเรีย คาดเขมรเอามาวางใหม่

รมว.กลาโหมสั่งเลื่อนส่งตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นายออกไปก่อน หลังทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ พร้อมทำหนังสือประท้วงกัมพูชา สอบถามแม่ทัพภาคที่ 2 คาดเป็นกับระเบิดใหม่ ถ้าพิสูจน์ว่าเป็นเจตนา เราจะทำมากกว่านั้น
เมื่อวันที่ 10 พ.ย.68 ที่เมืองทองธานี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะที่ปฎิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทาง ส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บ 2 นาย ซึ่งหนึ่งในนั้นมีข้อเท้าขวาขาดว่า ตามที่สื่อมวลชนได้ถามมา ซึ่งตนได้สอบถามไปยัง พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ทราบว่าพื้นที่ประสบเหตุอยู่ระหว่างเขาพระวิหาร และภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรากำลังผลักดันกัมพูชาออกไป
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ขณะนี้แม่ทัพภาคที่ 2 กำลังตรวจสอบเหตุต่อไปว่า ทุ่นระเบิดที่นำมาวางเป็นของใหม่ หรือเก่า แต่แม่ทัพภาคที่ 2 ก็คาดว่า น่าจะเป็นของใหม่ ตนจึงบอกให้ตรวจสอบก่อน แต่ที่แน่ ๆ เรื่องของเชลยศึกต้องเอาก่อน ถ้าเป็นแบบนี้
เมื่อถามย้ำว่า จะเลื่อนการส่งคืนเชลยศึกกลับกัมพูชาไปก่อนใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล พยักหน้ารับ พร้อมระบุว่า “ใช่”
ส่วนจะมีการทำหนังสือประท้วงกัมพูชาหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล ยืนยันว่า การประท้วงทำแน่นอน ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะประท้วงทันที แต่เรื่องของเชลยศึกก็คือ เอาไว้ก่อน ต้องมาคุยกันในรายละเอียด แต่ถ้าพิสูจน์ทราบว่าเป็นเจตนาก็ต้องมากกว่านั้นอีก
เมื่อถามว่า เหตุการณ์นี้จะกระทบต่อข้อตกลงตามคำประกาศความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า กำลังตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งต้องมีการหารือการกันกับทาง รมช.กลาโหม ซึ่งเรื่องนี้หากมีอะไรขอให้สอบถาม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ได้เลย
หลังจากนั้น พล.อ.ณัฐพล ได้เข้าหารือทวีภาคีกับ รมช.กลาโหมประเทศอิตาลี ภายหลังเสร็จสิ้นการเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ งานแสดงนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ 2025 (Defense & Security) ที่ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี