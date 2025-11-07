“สีหศักดิ์” ยันปล่อยเชลยกัมพูชาตามเงื่อนไขถอนอาวุธ-กู้ทุ่นระเบิด ไม่เกี่ยวสหรัฐฯ กดดันปมภาษี

“สีหศักดิ์” แจงปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นาย ตามเงื่อนไขถอนอาวุธ-เก็บกู้ทุ่นระเบิด รอยืนยันวันปล่อยตัวจากฝ่ายทหาร ย้ำ ไม่มีข้อแลกเปลี่ยน ไม่เกี่ยวสหรัฐฯ กดดันเรื่องภาษี
วันนี้ (7 พ.ย.) เมื่อเวลา 06.20 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6 ) ดอนเมือง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงการปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นาย ว่า ทราบเบื้องต้นว่าจะมีการปล่อยตัวในวันที่ 12 พ.ย.นี้ แต่ต้องยืนยันกับทางฝ่ายทหารอีกครั้ง ซึ่งการจะปล่อยตัวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ฝ่ายไทยกำหนดไว้ คือ การเคลื่อนย้ายอาวุธหนักต่างๆ และการเปิดพื้นที่ให้ไทยเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า การปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชาไม่มีข้อแลกเปลี่ยนอะไร และไม่มีแรงกดดันจากต่างชาติ รวมทั้งกระแสข่าวที่ว่าสหรัฐฯ นำเรื่องภาษีมากดดัน ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน