"อนุทิน" ถก ครม.ที่สภาฯ ขอบคุณ รมต.ลงช่วยน้ำท่วม เผยวงเจรจาไทย-เขมรที่มาเลเซียคืบหน้า แต่ยังไม่จบ

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะทำหน้าที่ ปธ.ครม.ครั้งที่ 3 ขอบคุณ รมต.หลายคนลงพื้นที่น้ำท่วมสั่งการเยียวยาบรรเทาทุกข์ ส่งผลประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการดูแล พร้อมเผยวงเจรจามาเลเซียสู่สันติภาพไทย-เขมร คืบหน้าดีมาก แต่ยังไม่จบ
วันนี้(14 ต.ค.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 10.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 3 โดยกล่าวเปิดประชุมว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 3/2558 โดยต้องขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ซึ่งได้ติดตามจากข่าวสารต่างๆ เห็นว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีเหตุการณ์อุทกภัยและมีเรื่องที่นำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมากมาย ซึ่งได้เห็นคณะรัฐมนตรีแทบทุกท่านลงในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สั่งการและหาวิธีเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นภาพที่มีความหมายและเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นในการดูแลเอาใจของรัฐบาล เมื่อพวกเขาได้รับความเดือดร้อน
ขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกัน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้บิน ไปที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อเจรจาเรื่องนำไปสู่สันติภาพของทั้ง 2 ประเทศ โดยทราบมาว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปในทางที่ดีมาก และเป็นสิ่งที่ประเทศไทย ได้รับการตอบสนองต่อเงื่อนไขต่างๆ เพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินการขั้นตอนต่อไป แต่ยังไม่จบเราเริ่มมาเป็นรอบๆ และภายในสัปดาห์นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเดินทางไปหารืออีกครั้งซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญ